A咖齊聚水湳！台中最強跨年夜迎接2026　盧廣仲、動力火車都來了

▲台中市政府宣布「2026台中最強跨年夜」12月31日晚間在水湳中央公園登場，全A咖卡司引爆期待。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府今（18）日舉辦「2026台中最強跨年夜」記者會，宣布跨年晚會將於12月31日晚間6時在水湳中央公園登場。市府端出「全A咖」演出陣容，由三金滿貫歌王盧廣仲、經典天團動力火車、金曲天團告五人及金曲歌王蕭敬騰領軍，集結16組藝人輪番開唱，施放180秒的煙火秀為城市夜空寫下璀璨的一頁。

新聞局長欒治誼表示，台中跨年晚會已成為全國民眾高度參與的年度盛事，去年吸引近50萬人次湧入現場，創下台中跨年活動歷史新高。今年市府再度加碼，以含金量極高的卡司規模，邀請全台民眾齊聚台中，在水湳中央公園迎接2026年最美的第一刻。

欒治誼指出，在市長盧秀燕整合跨局處資源的政策引導下，今年同步推出「台中HI 8，全城開趴」城市品牌行動，規劃八大主題活動串聯年終至新年的城市節奏，從音樂、文化到消費動線全面啟動，打造沉浸式的跨年體驗，讓整座城市從年末一路熱鬧到新年，帶動觀光與在地消費，深化台中的慶典經濟。

演出陣容方面，市府規劃兼顧不同世代與音樂風格，除盧廣仲、動力火車、告五人與蕭敬騰等重量級藝人外，還邀請麋先生MIXER、TRASH、怕胖團等人氣團體共16組輪番登台。主持陣容則延續觀眾熟悉的組合，由阿KEN再度攜手蔡尚樺，以穩健節奏與幽默互動，陪伴現場民眾一路迎向午夜倒數。

市府也將跨年活動視為城市生活的一部分，規劃「文化×美食×跨年」的一站式動線。欒治誼表示，歡迎市民白天先走進甫開幕的文化新地標「綠美圖」，感受城市藝文能量，傍晚前往逢甲商圈品嚐夜市美食，夜間再轉往水湳中央公園，與數十萬人一同倒數，形塑屬於台中的跨年儀式感。

藝人盧廣仲也分享自己對台中夜市的深刻印象，特別點名逢甲夜市大腸包小腸的蒜香滋味。他笑說，每次演出結束後，團隊總會一起吃點小吃放鬆心情，再迎接新的一年，也期待從台中一路北上、串連不同城市的跨年回憶。

連續多年主持台中跨年的阿KEN則形容，台中觀眾的熱情讓人一站上舞台就充滿能量，每年都期待回到這座城市。他也笑稱，跨年主持是一場體力戰，後台常備火鍋與薑茶補充元氣，直到最後一秒仍全力陪伴觀眾倒數。

台中市政府提醒，跨年當天人潮眾多，建議民眾多加利用大眾運輸工具，提前規劃交通與散場動線；無法到場的市民，也可透過電視與網路平台同步收看轉播。市府誠摯邀請全國民眾，12月31日下午6時齊聚水湳中央公園，在音樂、煙火與歡呼聲中，一起迎接2026年的第一刻。

▲交通局長葉昭甫說明運輸資訊。（圖／記者游瓊華翻攝）