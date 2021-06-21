邱毅自爆「去廈門打疫苗」　上周才罵日本捐AZ是「清倉回收」

▲邱毅去年曾上街抗議「反滲透法」通過。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

前立委邱毅21日在微博發文表示，自己正在台北松山機場，準備前往廈門打疫苗。據了解，邱毅搭乘的航班應為立榮B7511班次，在今日中午前已抵達廈門。

邱毅上午9點發文指出，自己正在台北松山機場，準備前往廈門，到達廈門後需隔離3周，3周後將接種疫苗。

邱毅19日曾發文批評，日本贈送台灣AZ疫苗，是因為日本庫存太多，快過期要清倉，而且日本人自己不敢打，不願打，才把台灣當成清倉回收場，「台灣有必要表現對日本感恩涕零的樣子嗎？」

▼邱毅前往廈門，3周後將接種疫苗。（圖／翻攝邱毅微博）

邱毅還說，台灣施打AZ疫苗，才3天時間就有近50人丟了性命，猝死比例太高了，衛福部長陳時中還把責任推給老人有慢性病，「看到陳時中那副草菅人命、無動於衷的樣子，越看越氣！」

對於邱毅赴廈門打疫苗，許多大陸網友都留言表示歡迎，「歡迎邱教授回祖國打疫苗！」「別回去了！」「飛機上做好防護，歡迎！」

除了邱毅，新黨前主席郁慕明先前也在大陸接種了疫苗，他還特別拍攝影片表示，自己在上海隔離了21天，做了6次核酸檢測，已接種了第一針新冠疫苗，21天後準備打第二針。

根據大陸官方統計，截至5月31日，在大陸接種疫苗的台灣民眾已達6.2萬人。大陸國台辦發言人馬曉光日前也曾表示，十分理解台灣同胞為維護自身生命健康安全迫切希望儘早接種大陸疫苗的心情，願意盡最大努力提供幫助。

馬曉光還說，對搭乘民航客運航班來大陸的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定、自願和知情同意前提下，按相關政策在大陸接種疫苗。

▼大陸網友留言歡迎邱毅來打疫苗。（圖／翻攝邱毅微博）

