台南市勞工局關懷移工交通車防疫措施　提醒落實防疫規定

▲台南市勞工局長王鑫基，前往轄內移工宿舍於交通車接送時間主動關懷訪視，訪視過程發現移工上車均有保持安全社交距離，並採取人流管制及梅花座，且全體移工全程配戴口罩，落實相關防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局業提前於6月18日完成第一階段移工宿舍查察，後續將持續針對移工宿舍、交通車等進行複查，勞工局長王鑫基20日前往轄內移工宿舍於交通車接送時間主動關懷訪視，訪視過程發現移工上車均有保持安全社交距離，並採取人流管制及梅花座，且全體移工全程配戴口罩，落實相關防疫作為。

另為客觀了解移工防疫情況，王鑫基局長亦和受訪處所旁水果攤老闆方太太互動，自互動過程中得知移工自5月18日起已降低自行騎乘腳踏車或搭乘公車外出的情形，且搭乘交通車均有保持安全社交距離及配合人流管制，管理堪稱優良。同時，附近剛好有公車停靠等待時間到發車，王局長鑫基亦利用該空檔與公車司機互動，公車司機表示移工搭乘公車的人數減少很多，間接證實移工目前均有依照相關防疫規定落實執行。

王鑫基指出，防疫不分國籍與族群，只要在台灣這片土地上，大家都要共同努力對抗病毒，生活才有恢復正常的一天，王鑫基再次呼籲請事業單位、仲介公司與移工持續落實及配合勞動部所發佈「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，提醒移工盡量避免外出，外出返回宿舍後，也應確實紀載相關旅遊史、接觸史等等，落實防疫相關作為。





勞工局將持續編製多國語言防疫宣導資訊，除於Line等網絡加強宣導外，亦於勞工局網站建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用，若雇主或市民有海報之需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），本局將免費郵寄給民眾，大家一同為防疫努力。

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