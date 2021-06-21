反送中5港青抵台！華郵揭「台灣不敢收」　已赴紐約尋求庇護並想入美軍

▲5名香港青年參與反送中運動後，轉而搭乘充氣艇逃往台灣。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

有5名香港青年於2020年7月5日參與反送中運動後，轉而搭乘充氣艇逃往台灣，當被台灣海警發現後，首先送往東沙、接著被送往高雄一處祕密地點，對此台灣與美國當局對5名青年行蹤三緘其口，直到半年以後才找到順利安全離開台灣的辦法。美媒揭露，5名香港青年抵達蘇黎世後飛往紐約，目前正尋求政治庇護。

根據美媒《華爾街日報》報導，5名香港青年的年齡介於18至26歲，彼此之間在去年7月從香港啟程逃往台灣前可說互不相識，在7月中旬的某個早晨，他們聚集在一處偏僻的碼頭，每個人都穿上不顯眼的短褲與T恤，有人帶上畢生積累的財產、有人戴上一只釣竿。

由於怕「共諜就在你身邊」，彼此之間根本不敢有過多交談，從香港搭乘充氣艇離岸時，僅憑著一股熱血與勇氣、帶上指南針與iPhone，在過程中他們還得顧慮前後是否有中國船隻追擊，儘管歷經5個多小時的驚濤駭浪，卻發現手機GPS定位仍顯示位在屬於中國的海域，在穿過數百英里的公海，才終於抵達台灣。

其中一名化名「雷伊」（Ray）的男子向華爾街日報透露，當他們在海域上看到無法識別的船隻時，簡直可以說是「嚇得半死」，但是後來在一配漆黑中打開手電筒發出求救訊號，經過一個時辰，才發現遠處又出現一道希望的曙光，是台灣的海警！

一群香港青年先是被帶到東沙，緊接著前往位於高雄的一處祕密地點，原本他們希望能夠留在台灣，但知情人士透露，其實台灣國安官員擔心若政府收留香港青年，必定會被中共當作「入侵台灣」的口實，因此才要求5人必須離開台灣。經過台灣與美國當局斡旋6個多月，才讓5人於今年1月13日乘坐商業航班前往蘇黎世轉機，之後轉往紐約。

其中3人在成功逃亡後接受華爾街日報專訪，當雷伊的父母知道他還活著後，感到非常驚訝，化名「湯米」（Tommy）則在視訊時，看到父母與弟弟、妹妹激動到痛哭流涕，目前雷伊與湯米一起合租地下室公寓，表示兩人想在當地完成學業，並加入美國軍隊。另一名化名「肯尼」（Kenny）的男子搬到華盛頓與香港難民同住，並創立組織幫助其他反送中抗議者。

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