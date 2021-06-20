　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園接種疫苗下波75-78歲長者約3.5萬人　規劃雙軌制接種

▲桃園接種疫苗，下一波是75-78歲長者約3.5萬人。（圖／市府提供）

▲桃園接種疫苗，下一波是75-78歲長者約3.5萬人。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園高齡接種計畫第一輪已完成，市長鄭文燦20日於市府防疫專案會議表示，針對未來欲接種的75至78歲長者，市府將推動「雙軌制」施打方式，除了微調社區接種站數量，並安排每日上午7時30分至11時30分的接種時段，避免因天氣過熱影響長者身體狀況，也規劃開放合約醫療院所讓市民朋友就近施打。▲桃園接種疫苗，下一波是75-78歲長者約3.5萬人。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，疫苗接種是防堵疫情的重要方式，桃園高齡接種計畫第一輪已完成，79歲以上的高齡長者人數共計7萬3,607人，已施打4萬9,179人， 19日受到媒體報導接種後不良反應事件及預期心理影響，接種率略有下降，但總接種率仍達67%。

針對未來欲接種的75至78歲長者，市府將推動「雙軌制」施打方式，除了微調社區接種站數量，並安排7時30分至11時30分的接種時段，避免因天氣過熱影響長者身體狀況，也規劃開放合約醫療院所讓市民朋友就近施打。

而桃園目前高齡接種計畫已分齡施打至79歲，往後將以2個年齡層為1組，陸續施打77至78歲1萬7,520人、75至76歲1萬6,858人，65歲至74歲的長者人數則有20萬3,000人，將待新一波疫苗配賦後安排各年齡層依序施打。另外，社工、公衛人員、各局處負責稽查管制人員、基層的鄰長、環保志工、守望相助隊等亦可先行造冊，未來依中央指定的類別及數量施打。

▶頂級「60支紗天絲床包」2980元→1899元　親膚又涼爽夏季必備

ET快訊
借10萬紓困「All in 股市」　內行狂推1類：當前的吸金
美捐贈250萬劑莫德納　他喊「郭台銘才是真功臣」原因曝光
快訊／「長照群聚」再+1！　士林某機構25人染疫
印度神童再預言！　「這4國」今起慎防新一波疫情爆發
美日送疫苗神救援！「台灣何德何能？」　網揭1產業太強大
快訊／堪輿師上山看風水失聯　半個月後「陳屍溪邊」！
「通知打疫苗簡訊」竟是假！　500人衝接種站被拒險暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

睽違30年！公車重新開進達魯瑪克　台東縣府落實偏鄉交通正義

自己的部落自己保護　台東大埔部落自治青年會齊心拚防疫

載送高齡長者打疫苗　桃園愛心計程車4天出動16098趟次

義勇消防聯和總會捐桃園千萬購買防疫物資　幕後推手是郭董

桃園接種疫苗下波75-78歲長者約3.5萬人　規劃雙軌制接種

台南「打疫苗後死亡」累計3例　通報中央釐清是否與接種有關

全國學校停班不停課　新北高工創新讓邊緣少年「線上熱練」

女子車內燒炭昏迷　南警急尋救人搶回一命

台南安平四草大橋傳女子失蹤　海巡警察協力平安尋獲

防疫3級警戒28日能否解除　黃偉哲：中央做一致性決定

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

睽違30年！公車重新開進達魯瑪克　台東縣府落實偏鄉交通正義

自己的部落自己保護　台東大埔部落自治青年會齊心拚防疫

載送高齡長者打疫苗　桃園愛心計程車4天出動16098趟次

義勇消防聯和總會捐桃園千萬購買防疫物資　幕後推手是郭董

桃園接種疫苗下波75-78歲長者約3.5萬人　規劃雙軌制接種

台南「打疫苗後死亡」累計3例　通報中央釐清是否與接種有關

全國學校停班不停課　新北高工創新讓邊緣少年「線上熱練」

女子車內燒炭昏迷　南警急尋救人搶回一命

台南安平四草大橋傳女子失蹤　海巡警察協力平安尋獲

防疫3級警戒28日能否解除　黃偉哲：中央做一致性決定

結婚條件要有車房！她好奇「30歲很難吧」　網曝真實夫妻狀況

散佈「冠清一號配方」假消息　林口男認了：沒查證就貼臉書

柴柴「只靠這一根」門邊極致饋頭　網笑：下巴還能通風

女子試圖跳橋輕身　見「超萌拆彈犬」秒回頭露出微笑

灑松香水燒警用機車！永和女先移車再點火　辯「心情不好」

棉花糖汪「短腿一字馬」貼地　媽擔心「有問題」收穫一堆萌照

口罩肌粉刺、痘痘爆發！4款「神級酸瓶」讓臉恢復光滑細緻

醫者父母心　61歲林筱璞服務台南白河衛生所長達32年

坐車就狂抖！歐告走出棄養陰影　兜風傻露甜美燦笑感動千人

國產疫苗股新兵來了　聯亞藥登興櫃「掛牌參考價30元」

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

地方熱門新聞

日月潭水位回升　「惡霸」又來了

鄭文燦讚　「港式飲茶式」快打法

美捐250萬劑　林右昌：直接而明確

16醫護冒雨入山打疫苗　育幼院感謝

防疫警戒滿月　鄭文燦感謝市民同心

桃園79歲以上接種疫苗率66.8%

628即將到期　桃園防疫措施是否調整

苗栗確診者發2至5萬元　網：鼓勵染疫？

男打完疫苗發燒…4天後倒客廳亡

台南永康中華路淹水

黃偉哲：該施打疫苗的人請趕快去施打

北市勞工就業紓困千人上工加2萬

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

莫德納疫苗抵台疫苗接種及時雨

更多熱門

相關新聞

台南市安排交通接送高齡長者施打疫苗

台南市安排交通接送高齡長者施打疫苗

台南市政府為服務高齡長者方便施打疫苗，於15日開始，社會局安排37輛復康巴士及46輛日照專車，為台南市37區85歲以上長者提供貼心接送服務。

疫苗施打站人潮爆滿　桃藍營議員痛批

疫苗施打站人潮爆滿　桃藍營議員痛批

桃園高齡施打疫苗　長者：戶外透氣舒服　

桃園高齡施打疫苗　長者：戶外透氣舒服　

志玲姐姐捐贈「高齡智慧醫療推動基金」

志玲姐姐捐贈「高齡智慧醫療推動基金」

銀髮族外出要注意交通安全

銀髮族外出要注意交通安全

關鍵字：

桃園接種疫苗高齡長者

讀者迴響

熱門新聞

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

嬤打疫苗！醫驚「心臟快不跳了」急勸：打完倒下去不知算誰的

打疫苗63死　醫嚇查CDC資料：從3頁、2頁、剩1頁

莫德納才第三　全球最多國家使用疫苗排行出爐

打完AZ隔天！長輩雙腿「冒出血斑」超詭異

快訊／今增107例本土病例！再增11死

桃園企業快篩！2.5萬移工71人陽性　PCR結果出爐

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

戰疫前線　背鍋的華航機師

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

張峰奇兒凌晨大哭「全住戶都聽見」

女看《厲陰宅3》突慘叫

左轉道直行不算違規？全因這條線

600枚硬幣「全泡漂白水」！慘況曝光

影／三級警戒滿月　直擊台北街景驚人對比

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面