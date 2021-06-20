桃園接種疫苗下波75-78歲長者約3.5萬人　規劃雙軌制接種

▲桃園接種疫苗，下一波是75-78歲長者約3.5萬人。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園高齡接種計畫第一輪已完成，市長鄭文燦20日於市府防疫專案會議表示，針對未來欲接種的75至78歲長者，市府將推動「雙軌制」施打方式，除了微調社區接種站數量，並安排每日上午7時30分至11時30分的接種時段，避免因天氣過熱影響長者身體狀況，也規劃開放合約醫療院所讓市民朋友就近施打。

鄭文燦表示，疫苗接種是防堵疫情的重要方式，桃園高齡接種計畫第一輪已完成，79歲以上的高齡長者人數共計7萬3,607人，已施打4萬9,179人， 19日受到媒體報導接種後不良反應事件及預期心理影響，接種率略有下降，但總接種率仍達67%。

針對未來欲接種的75至78歲長者，市府將推動「雙軌制」施打方式，除了微調社區接種站數量，並安排7時30分至11時30分的接種時段，避免因天氣過熱影響長者身體狀況，也規劃開放合約醫療院所讓市民朋友就近施打。

而桃園目前高齡接種計畫已分齡施打至79歲，往後將以2個年齡層為1組，陸續施打77至78歲1萬7,520人、75至76歲1萬6,858人，65歲至74歲的長者人數則有20萬3,000人，將待新一波疫苗配賦後安排各年齡層依序施打。另外，社工、公衛人員、各局處負責稽查管制人員、基層的鄰長、環保志工、守望相助隊等亦可先行造冊，未來依中央指定的類別及數量施打。

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