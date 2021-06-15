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桃園高齡者施打疫苗首日　長者：戶外等候透氣很舒服！

▲桃園南崁高中高齡者施打疫苗現場。（圖／江姓民眾提供）

▲學校禮堂週邊樹木成蔭，長者於等候期間，多數習於戶外等候。（圖／江姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市今日起，一連3天進行首波高齡長者施打AZ疫苗，市轄13區25個接種站都出現熱絡的接種情形。蘆竹區南崁高中一早即有許多長者，由家人陪同前往接受疫苗施打，由於天氣清爽，加上學校禮堂週邊樹木成蔭，長者於等候期間，多數習於戶外等候，因為「空氣好，且悶在家太久，戶外透透氣很舒服！」

▲桃園南崁高中高齡者施打疫苗現場。（圖／江姓民眾提供）

▲悶在家太久，戶外透透氣很舒服！（圖／江姓民眾提供）

一名陪同長者施打疫苗的江姓民眾表示，過去電影看到的細菌戰、化學戰，今日親眼看到許多高齡長者，依序接受施打疫苗的情形，讓他頓時有感「一時間，恍如進入電影情節體驗細菌戰、化學戰的威力！」

▲桃園南崁高中高齡者施打疫苗現場。（圖／江姓民眾提供）

▲接種站友善的各項設施。（圖／市府提供）▼打好疫苗喝水舒緩身心。（圖／江姓民眾提供）

▲桃園南崁高中高齡者施打疫苗現場。（圖／江姓民眾提供）

桃園高齡長者施打計畫分2階段進行，第一輪先針對5萬2,199位81歲以上高齡者施打，第二輪預計6月22日進行75歲至80歲長者的疫苗施打。目前規劃第1組今（15）日施打對象為88歲以上長者，約1萬8,178位；第2組6月16日施打對象為84至87歲長者，約1萬5,866位；第3組6月17日施打對象則為81至83歲長者，約1萬8,155位，希望所有長者遵循分齡、分組原則前往施打，市府預計3天完成施打，讓疫苗更精準、普及化，提升長者保護力。市府表示，各區高齡長者施打疫苗熱絡，預估施打率有六成五左右。

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