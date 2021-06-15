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疫苗施打站人潮爆滿　桃園藍營議員憂群聚亂象成防疫破口

▲桃園疫苗施打站人潮大爆滿，藍營議員痛批。（圖／國民黨團提供）

▲平鎮區疫苗施打站人潮大爆滿。（圖／國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園高齡長者施打疫苗計畫15日展開首波首日施打，施打對象為88歲以上長者，約1萬8,178位，由於前往施打疫苗的高齡長者，多半由兒孫或幫傭陪同，使各施打站出現一波波人潮，引發國民黨桃園市議會黨團痛批市府：「這到底是在防疫、還是要加重疫情？」

桃園市議會國民黨團執行長徐玉樹抨擊，「這是非常明顯的行政疏失」，包括每一處疫苗注射站工作人員人力調配，現場動線安排，明顯失當，如果疫苗充足，並設法分散施打人數，還會出現因為注射疫苗而造成群聚亂象嗎？

▲桃園疫苗施打站人潮大爆滿，藍營議員痛批。（圖／國民黨團提供）

藍營市議員要求市府，參考日本宇美町的做法，選定空曠場域設立接種站，高齡長者只需要在預先安排的座位上坐定等待，醫師會主動前往問診後施打疫苗，對於居家行動不便長者，主動到府服務，避免任何可能的群聚感染及疫情破口。

▲桃園疫苗施打站人潮大爆滿，藍營議員痛批。（圖／國民黨團提供）

市議員舒翠玲、梁為超、周玉琴、呂淑真等人表示，今天平鎮區南勢國小開打疫苗，人潮大爆滿，等待施打的長者大排長龍，如果包括長輩、陪伴者及醫護所有在場人員加起來，鐵定超過幾百人。中壢區自強、龍興國中與桃園市各區其他施打地點也是一樣。

梁為超、周玉琴、呂淑真、舒翠玲說，疫苗注射站人山人海的情況，除了完全違反三級警戒戶外不能超過10人群聚規定外，市府讓這些老人家一邊排隊苦等，一邊擔心可能會有染疫風險，期市府加強改善。

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