泡麵粉包太多丟掉浪費？　日網友配上薯條秒變隱藏美食

▲日本網友用多餘的泡麵粉包加薯條，意外發現美食新天地。（圖／翻攝自Twitter／マダラさん）

實習記者黃品臻／綜合報導

疫情期間許多人宅在家都會選擇快速又方便的泡麵來解決一餐，而泡麵包裡附贈的湯粉包依據個人口味不同，有人會選擇不加，但是直接丟掉又覺得可惜、浪費。最近就有日本網友分享，不要以為這些粉包只能拿來泡泡麵，還有很多意想不到的用途。

據日本媒體「grape」報導，日本有位網友「madaraudon」6日在Twitter上分享，從過去到現在，家中累積了不少三洋食品「鹽拉麵」口味的泡麵湯粉包，這些粉包除了拿來泡泡麵之外，搭配薯條更是好吃的無話可說，將粉包與薯條放在紙袋內搖晃均勻，就可以享用簡單、省時的美食。

Madaraudon也表示，鹽拉麵口味的泡麵粉包在日本有單獨販售，薯條可以去購買超商的冷凍包，自己回家加熱，料理方式一點都不費力，卻是非常美味的搭配，推薦網友們一定要嘗試看看。

感到新奇的網友們紛紛留言，「太酷了了！你常常想出這樣的食譜嗎？」、「鹽拉麵口味的粉包多少錢？」、「你真的是天才！」、「這看起來很好吃耶～」、「跟爆米花也很搭」、「用味噌口味、醬油口味的粉包也很讚！」