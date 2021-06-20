新竹縣3長照累積46例　機構內感染爆不停！楊文科曝這原因

▲新竹縣這一波疫情以來，已有3間長照機構身陷院內感染中，共累積46名確診病例。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣20日新增4名確診，分別為案14027、案14063、案14064及案14065，其中3位與B長照機構有關，另1位是桃園市確診個案的接觸者。對於縣民指責縣府防疫無效，才讓每日都有新增機構確診，縣長楊文科也針對這一波竹東長照機構連環爆的原因進行說明。

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▲今日新增4例中，有3例來自B長照機構內感染。

新竹縣疫情指揮中心表示，第一例跟第二例、案14027及14064，分別是80多歲的女性與50多歲男性，都是B長照機構的住民；6月9日B長照機構個案12291確診，全機構人員進行篩檢，當時兩人的PCR檢測結果都是陰性，6月10日機構案12578確診後，兩人都被匡列為居家隔離，在後續加強機構監控的常規性採檢中，案14027前兩次都是陰性，6月18日第三次採檢時，PCR陽性確診。而案14064前三次採檢都是陰性，6月19日第四次採檢，PCR陽性確診。

第三例、案14063為60多歲男性，是B長照機構確診個案12291的同住家人；6月9日案12291確診後，被匡列為居家隔離及採檢，當時的檢驗結果為陰性。個案在6月18日出現發燒症狀，主動打電話給衛生單位尋求醫療協助，經評估後安排個案就醫及採檢，6月19日PCR陽性確診。

第四例，案14065是30多歲女性，居住在湖口鄉，是桃園市6月18日確診個案13910的接觸者。個案在6月18日晚間，由衛生單位安排入住防疫旅館進行居家隔離及採檢，6月19日採檢結果PCR陽性確診。

▲▼4名確診者相關足跡。

縣府表示，上述四例，都已送至醫院負壓隔離病房及專責病房進行隔離治療。此外，根據疫調的結果，B長照機構相關的第1、2、3例，分別是機構住民及同住家人，都在居家隔離中，相關接觸者都已匡列，不再重覆匡列，也沒有高風險的公共場所活動史。

另外，第4例，相關接觸者共19人，其中有10人因與案13910相同，不再重複匡列；其他9人，依接觸風險程度，有4人居家隔離、5人自主健康管理；高風險的公共場所活動史有2處，分別是湖口鄉和愛路及中山路一段的「全聯福利中心」，本府環保局已經完成周邊環境的消毒。

▲楊文科說明，這一批接觸匡列者的居家隔離的日期應至6月23日為止，因此在這之前的新增案例，應屬同一波感染，疫情並未擴大。

這一波疫情以來，新竹縣已經有3間長照機構、累積46名住民、看護、醫護人員陷入院內感染風暴中，幾乎每日都有新增確診案例，民眾也質疑縣府的防疫措施是否無法有效圍堵疫情，楊文科表示，竹東鎮2家長照機構發生確診的案例，縣府也做好了清運疏散以及清零的工作，這一批接觸匡列者的居家隔離的日期應該是到6月23日為止，在這段時間裡面，縣府會盯住、會做篩檢，只要經過PCR檢測為確診，就會給予妥善的治療，一定會到居家隔離期滿，確定沒有陽姓確診者，住民才能恢復日常生活。

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