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快訊／台中火鍋店家族8染疫！闆娘先確診　3兒童全中最小僅3歲

▲台中市疫情記者會。（圖／台中市政府）

記者游瓊華／台中報導

台中市今天一口氣暴增6名確診個案，全都是東區家族自營的知名火鍋店，自由小火鍋的相關親友，市府另已掌握2例確診尚未有全國案號，累計其傳播鏈已經達8人，該店在三級警戒後就轉型經營網購、團購求生存，足跡除了全聯、還有移民署中區大隊、新光黃昏市場，其中家族中的一名15歲高中新生，曾在6月7日到大明高中新生報到，衛生局也呼籲當天有到大明高中的民眾，若有不適要盡速前往就醫、採檢。

台中市今天緊急加開國軍台中總醫院、大里仁愛醫院兩處篩檢站。另台中今又傳出兩人施打疫苗完後猝死，死因為何還要進一步調查。

衛生局長曾梓展說明，案14066為東區44歲男性，昨日確診者案13994的先生，同樣在家族經營的「自由小火鍋」工作。5月20日後因店休未營業，多數時間在家，6月12日曾與妻子至店內一樓協助網購交貨，當日並至全聯台中樂業店購物，13日曾至全聯十甲店購物，15日開始出現不適症狀，18日因太太確診匡列為接觸者，19日採檢確診，部分行程因遺忘已申請手機軌跡及警政協尋。

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▲台中市疫情記者會。（圖／台中市政府）

▲台中東區知名小火鍋店家族8人確診。（圖／台中市政府）

案14067為東區15歲男性，案13994的兒子，高一新生。6月7日曾至清原芋圓大里大明店購物，13日開始出現不適症狀但未就醫，19日因母親確診匡列為接觸者並採檢確診。

案14068為東區34歲女性，案13994的妹妹，負責管理「自由小火鍋」團購粉絲團。6月17日曾至鄰居家聊天，18日曾至全聯十甲店購物，19日開始出現不適症狀並因姊姊確診匡列為接觸者，同日採檢確診，初步已匡列同住家人1人及鄰居2人。

案14069為東區3歲女童，案13994的外甥女、案14068的女兒。6月17日曾與母親一起至鄰居家，18日曾至全聯十甲店，19日因阿姨確診匡列為接觸者並採檢確診，確診前無症狀。

案14070為東區32歲男性，案13994的弟弟，同樣在家族經營的「自由小火鍋」店內工作。6月16日、18日曾至全聯台中樂業店購物，17日曾至內政部移民署中區事務大隊洽公，並至新光黃昏市場購物，19日開始出現不適症狀，當日因姊姊確診匡列為接觸者並採檢確診，新增1名叔叔為接觸者。

▲台中市疫情記者會。（圖／台中市政府提供）

案14071為大里區23歲緬甸籍女性華僑，案14070的女友，平日也在「自由小火鍋」店內幫忙，近期無旅遊史。6月17日曾至內政部移民署中區事務大隊辦理居留延期，18日開始出現不適症狀並自行服藥未就醫，19日因男友姊姊確診匡列為接觸者並採檢確診，新增匡列1名內政部移民署中區事務大隊工作人員為接觸者。

此外，另已掌握2例確診尚未有全國案號，一例為大里區8歲女童、案13994的外甥女，可傳染期無公共場域活動史，6月17日跟媽媽回外婆家，6月18日因阿姨確診匡列為接觸者，19日採檢確診，確診前無症狀。另一例為大里區9歲男童、案13994的外甥、上案的哥哥，6月17日、18日曾回外婆家，18日因阿姨確診匡列為接觸者，19日採檢確診，確診前無症狀。

▲台中市疫情記者會。（圖／台中市政府）

▲台中市環保局緊急清消確診者足跡到過的全聯。（圖／台中市政府提供）

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