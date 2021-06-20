大師預言疫情「這天」過後好轉　遇「盲年」離婚和犯罪率會暴增

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

近日確診人數下降，國人關心是否可順利在28日解封？對此，中央今日表示仍須觀察疫情變化，目前沒有要往下降級。民俗大師廖大乙也說，不要認為端午節過後疫情看似緩和，這是一種假象，他大膽預言，這波疫情須等到農曆7月7日、也就是國曆8月14日之後才會好轉，且下半年離婚率將暴增，社會犯罪率也會提高，盼國人謹慎小心。

▲民俗大師廖大乙預言，疫情將在農曆7月7日後好轉。（圖／廖大乙提供）

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「我在關聖帝君面前，預言下半年！」廖大乙20日表示，2021年是無立春年，也叫盲年、寡婦年，不宜嫁娶，他今年初即有預言，上半年會出現罕見天災，如今可發現社會疫情嚴峻、民不聊生；今日他再預言，下半年將會有疾風暴雨、土石流及地震，且因疫情影響，未來是百業蕭條，離婚率將會暴增，犯罪率也會提高，希望國人謹慎小心。

至於疫情會持續到何時？廖大乙說，在農曆7月7日以前，民眾出門都要非常小心，不要認為端午節過後比較緩和，這是一種假象，「大家要好自為之。」他提到，受到疫情影響，目前全台的廟堂都封了起來，民眾連祈福的機會都沒有，唯有正心正氣，多做善事才能保佑自己，他解釋，所謂善事就是使他人心情愉快，反之若讓人生氣便是惡事。他也提醒，身高110以下的小朋友要特別注意安全，少進出公共場所。

針對是否能在28日解封，疫情指揮官陳時中今日於記者會表示，現在確診數確實較少，不過也要看相關縣市能否清零，加上現在疫情狀況仍比降級的標準高，所以還要持續觀察這2天的疫情變化，目前沒有要往下降級；至於能否分區降級？陳時中表示，中高風險還是用縣市別分，但這是一直滾動的，目前還是以全國一致方向來走。

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