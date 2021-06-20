快訊／「真朋友、真性情」　美捐贈250萬劑莫德納疫苗傍晚抵台

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日表示，美國政府捐贈250萬劑Moderna COVID-19疫苗將於今日傍晚由華航專機運抵臺灣桃園國際機場，並於完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

值此全球疫苗供不應求且疫情艱難時刻，對於美國即時援贈COVID-19疫苗，給予臺灣國內疫情防治極大幫助，指揮中心毋任感荷。

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陳時中指揮官謹向美國政府與人民表達誠摯謝忱，同時重申臺美雙方將在去年簽署之合作瞭解備忘錄下，持續深化臺美醫衛、科學創新合作，共同對抗COVID-19疫情之威脅。對於美國的三倍贈禮，他昨晚受訪時也回應，「對於酈英傑大使所說『真朋友、真性情』，這次我們真的有感受到了。」

▲0620感謝美國提供250萬劑疫苗。（圖／指揮中心提供）

美國19日晚間宣布捐贈250萬劑疫苗給台灣，比原先的75萬劑多出三倍，抵台後台灣持有疫苗總數將來到485.66萬劑，屆時除了已開放的前七類優先接種對象，被歸類在第八類的65歲至74歲長者，也有望打得到。

指揮中心原本將疫苗公費對象分為9類，6月初因應疫情增加到11類，月中又因應日本捐贈124萬劑擴大施打，重新劃分為七大類，但排除了原本列在第八類的65歲至74歲長者、第九類19至64歲罕見疾病及重大傷病高風險族群，以及50至64歲成年人。

目前指揮中心列冊的前七類公費新冠疫苗接種對象合計353.5萬人，若以每人都打一劑計算，將還有132.16萬劑剩餘疫苗，先前指揮中心估算的65~74歲長者約240.8萬人，若指揮中心順利向下開放，估計將有半數65歲以上的長者打得到。