台大發千字聲明控「權貴打疫苗是抹黑」　院方：不排除採取法律行動

▲台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）



記者趙于婷／台北報導

日前名嘴吳子嘉在節目爆料台大醫院張上淳教授以研究計劃讓所謂的綠營權貴人士接種莫德納疫苗。對此，院方今發出千字聲明表示，「一切均依照規定進行，卻一直遭受部分人士質疑、抹黑」，屢次傳出有所謂施打權貴疫苗，在此再次鄭重的澄清，絕無此事及可能。院方也表示，會為捍衛名譽做出最大的努力，不排除採取法律行動。

院方表示，對於此種錯誤扭曲的報導嚴正加以澄清，絕非事實，本院進行中的疫苗研究計畫除了國產疫苗的臨床試驗外，只有薛博仁、李秉穎教授接受疾病管制署委託所主持的「COVID-19疫苗取得緊急使用授權後，國人接種之免疫持續性與不良反應評估」計畫，張上淳教授完全未參與該計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對被指控讓綠營權貴人士接種疫苗，院方強調，一直配合政府衛生政策，從施打COVID -19疫苗以來，一切均依照規定進行，所有在台大醫院施打過疫苗資料都有上傳CDC系統，絕對不可能有任何隱瞞，因此再次嚴正的向部份扭曲報導與評論之媒體從業者呼籲，勿再任意造謠抹黑台大醫院，會為捍衛名譽做出最大的努力。

台大醫院聲明全文：

針對某媒體於節目中談論，本院利用張上淳教授之研究計劃讓所謂的綠營權貴人士接種莫德納疫苗，本院對於此種錯誤扭曲的報導嚴正加以澄清，絕非事實。本院進行中的疫苗研究計畫除了國產疫苗的臨床試驗外，只有薛博仁、李秉穎教授接受疾病管制署委託所主持之「COVID-19疫苗取得緊急使用授權後，國人接種之免疫持續性與不良反應評估」計畫，張上淳教授完全未參與該計畫。

薛教授與李教授所主持之該研究計畫，係針對跨年齡層之國人於接種各種COVID-19疫苗後之不良反應、免疫抗體反應與持續性，進行為期18個月長期追蹤之跨醫學中心（臺大醫院、成大醫院、中國醫藥大學附設醫院）之前瞻性臨床試驗，以了解國人在接種不同COVID-19疫苗後，所產生之各種抗體保護力效價高低與持續期間，以為國家將來疫苗政策之重要決策參考。

本臨床試驗之研究設計與計畫內容，均經三家醫學中心研究倫理委員會審查通過後，始於三家醫學中心公開招募受試者，其中臺大醫院更早於3月25日即招募第一位接受AstraZeneca COVID-19疫苗（AZ疫苗）接種之受試者。加入本試驗之受試者除須簽署臨床試驗同意書外，並須於18個月的研究追蹤期間接受前後共七次抽血進行血清生化與抗體檢驗，並定期回報疫苗施打後之各種症狀。

所有受試者均為公開招募收案，針對3-5種不同廠牌之COVID-19新冠疫苗招募660-1100位受試者，並依不同疫苗廠牌與不同年齡層(20歲至50歲、50歲至65歲、大於65歲)設定收案人數比例，其中除高齡族群受試者外，試驗受試者均以醫事或警消人員為優先招募對象，所有收案接種疫苗之受試者資料均比照全國所有疫苗接種民眾，每日上傳全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）。

醫學研究是為了促進醫學的進步，希望更快找出對疾病控制治療以及預防的方法，本臨床試驗之計畫申請、海報招募、知情同意、收案流程、與資料回報，均於各醫院研究倫理委員會之嚴格監督下進行並接受定期審查，除謹守學術分寸外，更希望藉由此臨床試驗案之結果，提供國家衛生單位未來疫苗政策規劃制定之實證參考，以提供未來COVID-19新冠疫情衝擊下國人健康生命安全之保障，亦為參加本臨床試驗三家醫學中心之社會責任與使命。當全世界都在努力為了COVID-19疫情找尋出路之際，我們也絕不會置身事外，期盼我國的臨床試驗研究能早日為人民帶來曙光。

本院秉持正直誠信的原則，配合政府衛生政策，從施打COVID -19疫苗以來，一切均依照規定進行，卻一直遭受部分人士質疑、抹黑，屢次傳出有所謂施打權貴疫苗，在此再次鄭重的澄清，絕無此事及可能，所有在台大醫院施打過疫苗之病人的資料都有上傳CDC系統，絕對不可能有任何隱瞞。

台大醫院一直以成為一流的大學教學醫院為宗旨，肩負我國醫學教育、研究與醫療服務的任務，因此再次嚴正的向部份扭曲報導與評論之媒體從業者呼籲，請勿再任意造謠抹黑台大醫院，台大醫院會為捍衛名譽做出最大的努力。

