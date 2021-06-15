北市全日接種亂象曝！要打疫苗先頂高溫、走5分鐘陡坡　爺奶無奈了

▲新光醫院負責的疫苗施打站在科教館，湧入大批等待接受施打的民眾。（圖／記者湯興漢攝）



生活中心／台北報導

台北市今（15日）開放首波85歲以上長者及65歲以上原住民接種新冠疫苗，《ETtoday新聞雲》前往台大、國泰、新光醫院，和慈濟、北榮等地點直擊現場施打狀況，不少人怨聲連連，不滿排隊動線有夠亂，人行道出現大排長龍，許多長輩被迫在豔陽下等待，部分區域一開始連輪椅都沒提供，甚至有些施打站，長者需先步行5分鐘陡坡才可抵達。

新光醫院於科教館內安排8道注射動線，問診完就可以接種疫苗，採用「宇美町式」施打法，長者只需要坐在椅子上，由醫生及護理師上前施打。新光醫院副院長洪子仁表示，開打短短半小時就施打完150名長者，每人平均12～13分就能完成接種，並至休息區觀察30分鐘，外頭排隊隊伍也有安排許多工作人員指引，分為輪椅及非輪椅動線，現場也有提供輪椅和椅子供長者使用。

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▲板橋高中體育館的疫苗施打站。（圖／記者湯興漢攝）



新光醫院表示，預計一天可打1400劑疫苗，早上、下午各700劑。只是記者至現場直擊狀況，上午部分，還沒9點科教館就湧進大量排隊人潮，根本看不見盡頭，就有民眾抱怨，排隊動線真的很亂，甚至一開始來還找不到排隊隊伍。

由兒子陪同打疫苗的老先生指出，今早才收到10點30分再到醫院的通知，但自己8點30分就到了，真的太晚才收到通知，甚至一開始還沒有提供輪椅，有點「忙中補亂」的情況。不過也有一位帶爸爸來打疫苗的先生認為，從排隊到施打疫苗的過程都還算順利。

▲萬芳高中設立疫苗接種站，長者需先步行五分鐘陡坡才可抵達。（圖／記者林敬旻攝）



台北榮總社區醫學科主任陳育群說，85歲以上的民眾多乘坐輪椅由家人陪伴，很早就到現場排隊，今採用14線分流快速接種，仿效日本「宇美町式」施打，分3個注射區共14線同步接種，接種首日，網路預約的人數為598人，分別為上午462人，下午136人，以每批安排140人接種，每批人停留預計時間40分鐘（就位問診開單注射10分鐘、觀察休息30分鐘）計算，每日8小時預計可接種達1400人。

台大醫院今日至明（16日）協助網路預約接種AZ疫苗長者接種，在台大醫院國際會議中心、醫學院體育館同步開打 ，今天一整天下來預約875人，採取「日本宇美町式打法」讓民眾快速接種。國泰醫院同樣是今日至明日上午，於松菸文創5號倉庫提供接種，對一般民眾採取叫號看診評估、注射區接種方式，再於等候區觀察，至於行動不便長者則提供於留觀區就定位，再由護理師至位置施打的貼心服務。

▲許多疫苗施打站，按不同時段替不同里別的85歲以上長者施打疫苗，施打狀況良好。（圖／記者湯興漢攝）



而台北慈濟醫院今支援新店、雙和、三重、板橋、蘆洲等五處靜思堂疫苗接種站施打作業；院內每日動員約250人，含22名醫師、42名護理師、15名藥師，171名行政人員，並與156名慈濟社區志エ進駐提供服務，今天預計接種337人，考量長者行動較不便，接種採日本宇美町「民眾不動，醫護動」的方式進行，讓長者能原地完成看診、注射與留觀。這波長者施打，五處靜思堂獲配撥4000餘劑疫苗，院方也表示預計3日內施打完畢。

▲▼北市疫苗施打首波開放年齡85歲以上的長者接受施打，人數眾多現場秩序良好。（圖／記者湯興漢攝、周姈姈攝）



另外，財經網美胡采蘋稍早在臉書提到，「這張85歲老人們在艷陽下排隊的照片，就是在我所就讀的國中拍攝。我國中時期，曾經有兩次在升旗典禮朝會上被曬到昏厥，老師主動要我回教室休息。」照片中的疫苗接種地點位於信義區，可見人行道上出現長長的排隊人龍，雖然不少長輩有戴帽子，但面對33-34度的高溫，不難想像會有多難熬！

▲北市民生國小施打疫苗。（圖／記者黃國霖攝）



北市大安區臥龍里長邱奕承受訪表示，里民都相當配合，僅出現「全家出動陪同」等零星狀況，以及網路預約採「先搶先贏」制度，導致長者沒辦法到就近院所施打疫苗，甚至想直接取消網路預約、改採通知單方式，該里僅70多名85歲以上長者，但未來若要開放84歲至75歲長者，人數恐是2倍，「我會很緊張。」