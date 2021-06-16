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社會 社會焦點 保障人權

她住院3個月突然確診驟逝　家屬發現4大問題！台大醫院回應了

記者陳雕文／桃園報導

一名高齡73歲的婦人今年2月底住進台大醫院治療白血病，原本狀況趨於穩定，但到了本月1日，該婦人被通知確診新冠肺炎並隔離，本月13日早上7點多死亡，家屬傷心欲絕，從新北市樹林衝到台大醫院，希望能見遺體最後一面，後來還發現4大問題！家屬氣憤質疑，院方不用給個交代嗎？

▲▼面對台大照顧確診病患的方式，家屬難以接受。（圖／記者陳雕文攝）

▲面對台大醫院照顧確診病患的方式，家屬難以接受。（圖／記者陳雕文攝）

問題一：院方作為

家屬曾姓大姊解釋，媽媽（死者）因白血病，2月進台大醫院治療，住了3個月都沒事，原本病情也得到控制，之前都是家人輪流去醫院照顧，到了上月22日換我弟弟去照顧，結果母子倆在25日被通知要從7樓改到12樓隔離，後來媽媽在31日發燒，而母子倆篩檢後於本月1日確診，一起待在14樓的負壓隔離病房。

曾大姊說，弟弟跟媽媽住在同一病房，起碼弟弟還能就近照顧，但後來媽媽身體狀況好轉，本月10日院方以「避免交叉感染」為由，又把媽媽單獨隔離在7樓，她一直跟護理師、醫生說，媽媽不能一人獨處，媽媽連自己打開安素的力氣都沒有，求院方盡量多些照顧，但後來媽媽打電話跟她身體很不舒服，但按了一夜的緊急求救鈴都沒人理！她一樣打電話跟院方反應，只得到「醫院有24小時監控病患」的回應。

▲▼婦人出遊玩樂。（圖／家屬提供）

▲婦人過去經常出遊，且打扮時髦。（圖／家屬提供）

到了13日，醫院傳來媽媽病逝的消息，曾大姊表示，真的難以接受，媽媽原本白血病獲得控制，快要可以領藥出院，結果在醫院裡頭染疫，後來媽媽好不容易度過危險期，結果院方又把媽媽單獨隔離，最後釀成悲劇，如果醫院在照顧的期間，可以給予媽媽多點關心，或許就不會是這樣的結果。

曾大姊說，13日早上7點多收到醫院通知，馬上趕到台大醫院，直衝7C病房，結果看到護理站那邊沒有一個護理人員！但院方不是說24小時都有人監控嗎？現場只有一名全副武裝，在整理媽媽病房的清潔人員，她在那邊繞了一大圈，才遇到一個護理師跟她說，媽媽的遺體已經被送下去了！

問題二：死亡證明烏龍

曾大姊表示，更氣人的是，在領取死亡證明時，看到院方開立的死亡證明書描述死因是「肺炎」，當下提出質疑，院方竟然說不知道！「我就說，那既然院方不想承認是新冠肺炎死亡，那我們可以領遺體回去，風光大葬囉！？結果院方又說不行，但沒有新冠肺炎字樣的死亡證明，火葬場是無法立即火化的。曾大姊一家人火大抗議，院方才開立第2版死亡證明。」

▲▼死亡證明。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼原本死亡證明只說一般肺炎，導致遺體無法立即火化，家屬抗議後，院方才改開第二版有寫上「新冠」字樣的死亡證明（下方）。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼死亡證明。（圖／家屬提供）

問題三：死者沒有案號

家屬不斷查詢，從婦人去世的13日開始一路查到15日，都沒有辦法查到婦人的案號或是相關的資訊，發現婦人並沒有被歸在確診死亡的名單內，懷疑還有更多的死亡黑數。

問題四：院內感染

家屬懷疑，婦人會確診，跟「院內感染」脫不了關係，曾大姊的姪子表示，上個月20日輪到他去醫院照顧婦人，當天晚上9點多，他聽到病房外的護理師在跟隔離病房的病人爭執，後來確診者作勢要打開隔離病房的房門要出來，護理師們從監視器看到之後就開始緊張地一直對著確診者大喊：「阿伯你先冷靜，不要出來」，並將其他病房的門關上，但卻沒有關到我們的門。

姪子說，發現後起身去把門關起來，後來聽到外面有護理師在跟另一個護理師說：「先把防護衣穿起來」，重點是那時隔離病房的門，兩道門都沒有鎖，是確診者要跑出來的時候，護理師們才說要去找鑰匙，過沒多久，確診者從病房跑出來了，護理師們一直大吼：「回去病房，不要跑出來，有什麼事的話你先進去我們再商量好不好」，跟護理師對峙了快5分鐘，確診者還是沒進去，護理師甚至請樓下的駐警隊人員上來幫忙，又過了一下子，確診者才妥協並回去隔離病房裡面。

▲▼婦人。（圖／家屬提供）

▲住院老婦人在上個月還能跟家人開心比耶跟拍影片，沒想到因新冠肺炎病逝。（圖／家屬提供）

姪子表示，後來護理師才說，「剛剛確診的跑出來，一直叫他進去都不進去」；曾大姊說，「因此我們都在懷疑，可能是那時候確診者跑出病房，導致有其他人被感染，然後再傳給我媽。」

針對曾姓一家人發現的問題，台大醫院回應如下：

1. 家屬反映按緊急鈴無人回應部分，緊急鈴是一按，是整個護理站的人都會聽到的，應該不會有整個晚上按都沒人關心的情形，家屬反映後，護理站還有特別協助測試鈴聲有沒有問題，而且對於這個病人都有交代有特別關心，護理師每次進去都有留下來陪她聊天關心，大概30分鐘左右。

2. 死亡證明書開立沒有註記新冠肺炎，已盡快協助修改，並於1小時左右修改完成。

3.至於死者的案號部分，相關資料都會回報疫情指揮中心，以指揮中心公布的為準。

4.關於家屬是否為院內感染，相關疫調的判定還釐清本院皆有回報完整資料，統一由指揮中心判定說明。

上述回應的文字，家屬得知後情緒相當難過，曾大姊說，不是要台大給予甚麼金錢的補償，而是希望，既然媽媽是因為在醫院裡面確診的，也是因為單獨隔離後死亡，院方可否給予慰問並且有合理的解釋？

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