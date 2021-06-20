今增107例本土病例「新北44例最多」　各縣市分佈曝光！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增109例COVID-19確定病例，分別為107例本土個案及2例境外移入，確診個案中新增11例死亡。個案分佈以新北市44例最多，其次為臺北市31例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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今日新增107例本土病例，為57例男性、50例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今年6月4日至6月19日。個案分佈以新北市44例最多，其次為臺北市31例，桃園市16例，臺中市6例，新竹縣4例，苗栗縣3例，彰化縣、宜蘭縣及基隆市各1例。其中雙北地區以外縣市32例中，27例為已知感染源、2例關聯不明、3例疫調中。

▲0620確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

另外，今日新增11例死亡個案，為男性5位、女性6位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月15日，確診日介於5月18日至6月16日，死亡日介於6月15日至6月18日。而近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月18日累計公布12,572位確診個案中，已有7,496人解除隔離，解隔離人數達確診人數59.6%。

指揮中心統計，國內累計1,063,890例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1,048,326例排除），其中14,005例確診，分別為1,165例境外移入，12,787例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計98例移除為空號。自2020年起累計549例COVID-19死亡病例，其中542例本土，個案居住縣市分布為新北市274例、臺北市217例、基隆市17例、桃園市15例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。