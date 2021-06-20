　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防護衣下的萬華消毒班　扛30kg裝備大清洗「未出勤身先濕」

▲▼台北市政府萬華消毒班進行清消作業。（圖／台北市政府萬華消毒班提供） 

▲台北市政府萬華消毒班進行清消作業。（圖／台北市政府萬華消毒班提供） 

記者潘姿吟／專題報導

比崩潰更可怕的是，沒有情緒了。經歷過SARS、登革熱、禽流感，台北市政府環保局萬華區消毒班班長楊志宏的言談中，有一種類機器人般的理性和克制，他說：「消毒班的本業就是消毒，平常是病媒蚊防治，嚴重傳染病期間就是換不一樣的藥，以及出動時間比較多。」只是他沒想到的是，三級警戒這一天，真的來了。

一個多月前，新冠肺炎疫情升溫，出現多例感染源不明的本土案例，中央疫情指揮中心宣布5月11日起，提升疫情警戒至第二級，並實施相關限制措施，嚴守社區防線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市在隔天5月12日馬上跟進，同步升級防疫噴消作業，針對12個行政區共275處環境，將原本的消毒頻率從每週1次提升為2次，尤其是人潮聚集的10大類場域，如：捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、夜市、商圈、公園、百貨公司、防疫旅館，並啟動第3波重要交通場站內部大消毒。

▲▼台北市政府萬華消毒班進行清消作業。（圖／台北市政府萬華消毒班提供）

▲經歷過SARS的台北市政府萬華消毒班，再一次面對生死關天的嚴重傳染病噴消作業。（圖／受訪者提供）

▲▼台北市政府萬華消毒班進行清消作業。（圖／台北市政府萬華消毒班提供）

楊志宏說，消毒大隊還要配合衛生局疫情調查結果通知，第一時間抵達確診個案居住、工作地或活動足跡周邊50公尺戶外公共場所環境消毒作業，減少病毒於環境中流布機率。

這波疫情海嘯來得很快，本土確診連環爆，全台陷入社區感染危機，5月15日，雙北防疫升至第3級警戒，19日全台升為第3級警戒，「前後僅一個星期的時間！」楊志宏回想一個月前，全台北市編制內的90位消毒專業技術人員全部投入之外，軍方化學兵也開始支援，「之後，我們以社區為主，軍方負責公共設施、公園、防疫旅館、疫情篩檢站、捷運車站與交通樞紐。」

面對看不見的敵人，楊志宏帶領全班成員支援前線進行消毒工作，難免有所壓力，因此，他嚴肅要求所有人在隔離衣穿著、保護面罩配戴與手套防護務措施，都必到位，避免影響自身安全。

近日暑氣逼人，高溫動輒攝氏37度，消毒班著全套防護衣時，往往未出勤就已全身濕，如果再一遇到下雨，「外面下大雨，裡面下小雨！」便成了他們的日常。

▲▼台北市政府萬華消毒班進行清消作業。（圖／台北市政府萬華消毒班提供）

▲每一次出班都嚴陣以待，全套防護措施做足。（圖／受訪者提供）

暴增的工作量，使得長時間負重的職業病又來找麻煩了，他說：「一出動就是10幾公斤的機器，加上10公斤消毒液。」將近30公斤的重量在肩膀，壓出肩痛、下背痛，只要市民或鄰里長的一句話感謝「辛苦了！」他便覺得欣慰，「因為還有比我們更辛苦，在生死線上拉扯的醫護人員。」

或許早就嚴陣以待，楊志宏的語氣非常平靜，「消毒班抵達的時候，現場都已經撤到只剩下噴消。」如果是確診者，早早已被接走，而若是病逝者，也會由殯葬機構處理。

消毒班接手了最後一棒，每一趟的負重前行，都在噴消一個重獲新生的空間，而機器設備的每一壓，都希望疫情盡快壓下來！

ET快訊
4疫苗要打哪種？鄉民最愛這款　阿姑周遊打完AZ超後悔
爸爸用「阿泥吉」碰「姑比」　母驚見女兒下體有異報警
搶救受困孕婦畫面曝！暴雨黃泥中揪心捧腹　涉水急送醫
大S為何說屠殺？　小S鬆口曝「無奈心聲」
600枚硬幣「泡漂白水」！他消毒完嚇歪　慘況曝光
快訊／浪漫台3線淹水！野溪暴漲驚現黃泥瀑布　3車道急封閉
快訊／桃園2.5萬移工「71人快篩陽性」　PCR結果出爐

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

柴犬發抖躲校園！100天後變「校犬」趕走暴衝水牛...守護特教孩子

9點建議修正打疫苗政策　前台大醫點名唐鳳：有空要不要寫一個

「兒童染疫症狀較輕微？」　兒科醫曝1可能原因：接收器比成人少

防護衣下的萬華消毒班　扛30kg裝備大清洗「未出勤身先濕」

給家屬再進房間的勇氣！　「台版遺物整理師」揭工作辛酸內幕

打疫苗後「2大禁忌」曝光！醫警告：恐錯過救治時間　24小時是關鍵

華航專機自行取貨250萬劑莫德納疫苗　派「台灣意象」貨機有原因

直擊高雄展覽館接種站！人數比週六多　排排坐「都是黑髮人」

診所自購200新冠肺炎快篩試劑　闆娘實測「深入8公分插鼻」痛到哭

側寫／從「鍵盤柯南」晉升為「國民女婿」　起底羅一鈞學霸養成路

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

寶寶晚上不睡覺偷爬起來玩玩具 爸爸開門進來...她嚇到躺平裝睡

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

柴犬發抖躲校園！100天後變「校犬」趕走暴衝水牛...守護特教孩子

9點建議修正打疫苗政策　前台大醫點名唐鳳：有空要不要寫一個

「兒童染疫症狀較輕微？」　兒科醫曝1可能原因：接收器比成人少

防護衣下的萬華消毒班　扛30kg裝備大清洗「未出勤身先濕」

給家屬再進房間的勇氣！　「台版遺物整理師」揭工作辛酸內幕

打疫苗後「2大禁忌」曝光！醫警告：恐錯過救治時間　24小時是關鍵

華航專機自行取貨250萬劑莫德納疫苗　派「台灣意象」貨機有原因

直擊高雄展覽館接種站！人數比週六多　排排坐「都是黑髮人」

診所自購200新冠肺炎快篩試劑　闆娘實測「深入8公分插鼻」痛到哭

側寫／從「鍵盤柯南」晉升為「國民女婿」　起底羅一鈞學霸養成路

重視有機食農教育！食育力城市大調查　花蓮摘下五星城市桂冠

商場集團負債276億元申請破產！　全美營運100多間仍遭疫情重創

柴犬發抖躲校園！100天後變「校犬」趕走暴衝水牛...守護特教孩子

銀赫35歲住家裡藏孝心！母染肺炎「移植只能最多活7年」

5成滯銷仍貴鬆鬆！他好奇「內湖區」不降價神話　網揭主因：回本了

梅雨解渴！德基水庫進帳128萬噸　蓄水率達25.1%

保羅缺席西區冠軍戰G1　隊友：沒有他我們也能贏球

跑高雄兩趟狠撈49萬！男大生缺錢當詐騙車手　當場被逮下跪求饒

韓物流中心「連燒4天」！宛若炮擊畫面驚悚　CEO向殉職消防員致歉

字母哥粉碎質疑闖東冠　狂轟40分攻破宇宙籃網

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

打疫苗63死　醫嚇到查疾管署資料：從3頁、2頁、剩1頁

戰疫前線　背鍋的華航機師

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

莫德納才第三！　全球最多國家使用疫苗排行出爐

250萬疫苗來！台大醫籲：讓長者選

女發燒請假被開除　網竟這樣勸

梅雨又要來了！下周雨彈狂炸3天

最辣前國文老師曬「接種疫苗卡」　網看照狂歪樓：穿這樣去！？

長輩打疫苗5天「全台累計63死」

外公打AZ亡需解剖…家人含淚拒絕

「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先

影／三級警戒滿月　直擊台北街景驚人對比

疫情暫時假象！醫：恢復正常還久

更多熱門

相關新聞

首波接種醫護憂　打不到第二劑疫苗

首波接種醫護憂　打不到第二劑疫苗

台北市於3月22日至4月11日完成第一劑疫苗接種的醫護人員共有4627人，台北市議員王欣儀接到陳情，提及醫護4月初完成第一劑接種，預計10週至12週之間，也就是6月底以前要完成第二劑接種，才能讓疫苗發揮最大效用，但台北市長柯文哲下令，實際照顧確診者的第一線醫事人員才能打第二劑，讓他們擔憂打不到第二劑。

9點建議修正打疫苗政策　前台大醫點名唐鳳

9點建議修正打疫苗政策　前台大醫點名唐鳳

「兒童染疫症狀較輕微？」兒科醫曝原因

「兒童染疫症狀較輕微？」兒科醫曝原因

紓困貸款「會影響信用嗎」　網揭扣分關鍵

紓困貸款「會影響信用嗎」　網揭扣分關鍵

花蓮部落弱勢族群口罩污損還在戴　警贈新品

花蓮部落弱勢族群口罩污損還在戴　警贈新品

關鍵字：

新冠肺炎疫情萬華消毒班疫無反顧

讀者迴響

熱門新聞

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

打疫苗63死　醫嚇到查疾管署資料：從3頁、2頁、剩1頁

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

戰疫前線　背鍋的華航機師

女看《厲陰宅3》突慘叫

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

張峰奇兒凌晨大哭「全住戶都聽見」

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

美再贈台疫苗！謝金河：背後藏政治角力

新加坡掀中國科興疫苗「搶打潮」

莫德納才第三！　全球最多國家使用疫苗排行出爐

250萬疫苗來！台大醫籲：讓長者選

女發燒請假被開除　網竟這樣勸

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面