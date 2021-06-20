防護衣下的萬華消毒班　扛30kg裝備大清洗「未出勤身先濕」

▲台北市政府萬華消毒班進行清消作業。（圖／台北市政府萬華消毒班提供）

記者潘姿吟／專題報導

比崩潰更可怕的是，沒有情緒了。經歷過SARS、登革熱、禽流感，台北市政府環保局萬華區消毒班班長楊志宏的言談中，有一種類機器人般的理性和克制，他說：「消毒班的本業就是消毒，平常是病媒蚊防治，嚴重傳染病期間就是換不一樣的藥，以及出動時間比較多。」只是他沒想到的是，三級警戒這一天，真的來了。

一個多月前，新冠肺炎疫情升溫，出現多例感染源不明的本土案例，中央疫情指揮中心宣布5月11日起，提升疫情警戒至第二級，並實施相關限制措施，嚴守社區防線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市在隔天5月12日馬上跟進，同步升級防疫噴消作業，針對12個行政區共275處環境，將原本的消毒頻率從每週1次提升為2次，尤其是人潮聚集的10大類場域，如：捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、夜市、商圈、公園、百貨公司、防疫旅館，並啟動第3波重要交通場站內部大消毒。

▲經歷過SARS的台北市政府萬華消毒班，再一次面對生死關天的嚴重傳染病噴消作業。（圖／受訪者提供）

楊志宏說，消毒大隊還要配合衛生局疫情調查結果通知，第一時間抵達確診個案居住、工作地或活動足跡周邊50公尺戶外公共場所環境消毒作業，減少病毒於環境中流布機率。

這波疫情海嘯來得很快，本土確診連環爆，全台陷入社區感染危機，5月15日，雙北防疫升至第3級警戒，19日全台升為第3級警戒，「前後僅一個星期的時間！」楊志宏回想一個月前，全台北市編制內的90位消毒專業技術人員全部投入之外，軍方化學兵也開始支援，「之後，我們以社區為主，軍方負責公共設施、公園、防疫旅館、疫情篩檢站、捷運車站與交通樞紐。」

面對看不見的敵人，楊志宏帶領全班成員支援前線進行消毒工作，難免有所壓力，因此，他嚴肅要求所有人在隔離衣穿著、保護面罩配戴與手套防護務措施，都必到位，避免影響自身安全。

近日暑氣逼人，高溫動輒攝氏37度，消毒班著全套防護衣時，往往未出勤就已全身濕，如果再一遇到下雨，「外面下大雨，裡面下小雨！」便成了他們的日常。

▲每一次出班都嚴陣以待，全套防護措施做足。（圖／受訪者提供）

暴增的工作量，使得長時間負重的職業病又來找麻煩了，他說：「一出動就是10幾公斤的機器，加上10公斤消毒液。」將近30公斤的重量在肩膀，壓出肩痛、下背痛，只要市民或鄰里長的一句話感謝「辛苦了！」他便覺得欣慰，「因為還有比我們更辛苦，在生死線上拉扯的醫護人員。」

或許早就嚴陣以待，楊志宏的語氣非常平靜，「消毒班抵達的時候，現場都已經撤到只剩下噴消。」如果是確診者，早早已被接走，而若是病逝者，也會由殯葬機構處理。

消毒班接手了最後一棒，每一趟的負重前行，都在噴消一個重獲新生的空間，而機器設備的每一壓，都希望疫情盡快壓下來！