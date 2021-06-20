「兒童染疫症狀較輕微？」　兒科醫曝1可能原因：接收器比成人少

▲徐嘉賢解釋「兒童在新冠肺炎疫情中比較輕微的原因？」（示意圖／免費圖庫pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎爆發以來，許多家長都操碎了心，害怕自家孩子受到感染。兒科醫師徐嘉賢今（20）日就發文，提到疫情在全球陸續爆發之後，各國都留意到，兒童族群的疫情比較輕微。對此，他就解釋有可能的原因，也強調「不是請大家把兒童的口罩摘下來！」只是給出一些正面的訊息，希望各位父母不要太灰心。

徐嘉賢在粉絲專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」發文「兒童在新冠肺炎疫情中比較輕微的原因？」說各國都留意到一件事：兒童族群的疫情比較輕微。不過這不代表小朋友不會受到感染，也並不是沒有重症案例，「雖然還沒有一個定論，從去年開始就有很多種不同的推測，目前比較傾向於『ACE2接受器』的多寡。」

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他解釋道，可以把A C E2接受體想像成是身體各個器官的「門」，新冠病毒會透過這些門進入身體，造成各個器官的症狀。就有研究發現，相較於成人，兒童呼吸道內的ACE2接收器的數量比較少，「可能是因為這個原因，兒童族群症狀相對於成人來說較為輕微。」

接著，徐醫師強調，「但是、但是！兒童有一個新冠肺炎引起的罕見後遺症：『兒童多系統炎症綜合症』MIS-C，表現很像川崎症，在身體各個部位引起發炎反應。」所以他不是叫爸媽可以把小朋友的口罩拿下來了，也不是請大家不要去打疫苗，只是希望父母們不要太灰心，「大自然留了一條路給我們的孩子。希望給各位父母一點正面的訊息。」還是要多吸手、戴好口罩。