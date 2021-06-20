快訊／雷雨彈襲高雄！國10燕巢交流道淹大水　孕婦強闖受困車內

記者吳奕靖／高雄報導

國道十號雙向在燕巢交流道匝道口，因為連接台22線的地方積水，積水高度大約半個輪胎高以上，造成嚴重塞車，不過有些車輛還是冒險涉水而過，卻直接拋錨在路中間閃黃燈警示，而一名孕婦受困在車內，警消趕緊前往救援，目前已經安全將人救出。

▲國道十號燕巢交流道出入口積水嚴重，孕婦受困車內 。（圖／翻攝國道監視器）

▲國道十號燕巢交流道出入口積水嚴重，孕婦受困車內 。（圖／翻攝國道監視器）





▲國道十號燕巢交流道出入口積水嚴重，大貨車強行通過 。（圖／翻攝國道監視器）