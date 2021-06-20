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打疫苗後「2大禁忌」曝光！醫警告：恐錯過救治時間　24小時是關鍵

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲接種完新冠疫苗後有2大行為遭禁止，可能會延誤就醫。（示意圖／記者林敬旻攝，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

全台於15日大規摸接種疫苗，但截至昨（19）日已累積63人死亡，引發民眾恐慌，甚至出現緩打潮。面對如雪片般飛來的網友提問，重症醫師黃軒也在粉專分享「2大行為」在打完疫苗24小時內被禁止，包括激烈運動及喝酒，恐有危及生命之風險。

打完新冠疫苗後，可以運動嗎？黃軒醫師在臉書指出，一般醫師建議在打完疫苗24小時內不要進行任何運動，並非代表其可能損害疫苗反應，而是基於放鬆並觀察是否有接種疫苗後的不良反應，若感覺一切良好，可在第一天或第二天嘗試運動，但仍提醒可能易感疲憊或力不如前，「這些都是提醒你得馬上休息的訊號」。

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此外，黃軒也提到接種疫苗後的24～48小時內「不建議喝太多酒」，尤其是容易宿醉或酒醒後頭痛者，更不適合。由於大量酒精會導致脫水，進而引發頭痛、肌肉或關節疼痛，所有症狀都可能是疫苗副作用，「如果宿醉了，會錯過一些副作用救治時間，這是得不償失的行為。」

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲打完新冠疫苗後，切勿激烈運動與喝酒，可能錯失治療副作用的時機。

至於有網友提問「打完新冠疫苗後，能否再接種其他疫苗？」黃軒回應，目前新冠疫苗尚未與其他疫苗共同測試過，因此並沒有科學證據指出再接種另一疫苗會影響其有效性或副作用。不過，醫師們仍建議其他疫苗可在新冠疫苗注射後至少2週後再打。

日前在長輩LINE群組中也流傳「打疫苗前要先吃普拿疼預防」！對此，黃軒也解釋，事實上此舉美國CDC並不建議，基本上會在打完疫苗後，依個人是否出現發燒、頭痛等不適症狀，再服用退燒藥、止痛藥也不遲，也不會對免疫反應產生負面抑制的影響。

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