彰化往南、南投往東「一片13縣市全+0」　本土確診地圖曝光

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增107例本土病例，另有11例死亡，已經連續8天單日病例低於200例，今日更降到近百。個案分佈以新北市44例最多，其次為台北市31例。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，以地圖方式呈現數據，方便讀者迅速掌握全台最新狀況。

▲0620單日確診地圖。（圖／ETtoday）

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指揮中心表示，今日新增之107例本土病例，為57例男性、50例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今（2021）年6月4日至6月19日。

個案分佈以新北市44例最多，其次為台北市31例，桃園市16例，台中市6例，新竹縣4例，苗栗縣3例，彰化縣、宜蘭縣及基隆市各1例。其中雙北地區以外縣市32例中，27例為已知感染源、2例關聯不明、3例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

▲0620全台總數確診地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心說明，今日新增11例死亡個案，為男性5位、女性6位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月15日，確診日介於5月18日至6月16日，死亡日介於6月15日至6月18日。

全台今年已累計 12731 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6121 人

台北市 4215 人

基隆市 279 人

桃竹苗

桃園市 632 人

新竹市 34 人

新竹縣 78 人

苗栗縣 526 人

中彰投

台中市 188 人

南投縣 30 人

彰化縣 251 人

雲嘉南

雲林縣 20 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 41 人

高屏

高雄市 63 人

屏東縣 33 人

宜花東

宜蘭縣 94 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人