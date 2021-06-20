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快訊／美贈莫德納疫苗為何加碼到250萬？　蔡英文親曝關鍵

政治中心／綜合報導

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，比先前的75萬劑多出175萬劑，已由華航CI5169貨機載運起飛預計20日下午5時抵達台灣。對於為何美國改贈250萬劑疫苗，總統蔡英文19日深夜也透露原因。

▲▼美國捐贈250萬莫德納疫苗。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲美國捐贈250萬莫德納疫苗。（圖／翻攝蔡英文臉書、蕭美琴臉書）

美國拜登政府日前宣布將在全球範圍內共享8000萬劑的疫苗，而該計劃首批的2500萬劑也分配給諸多國家，而台灣也在名單之中。美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）6日率團搭乘軍機C-17運輸機訪問台灣。達克沃絲宣布，美國將贈與台灣75萬劑疫苗。蔡英文也感謝美國捐贈疫苗。

▲美國參議員訪問團旋風訪台，宣布捐贈75萬劑疫苗給台灣。▼ 。（圖／記者翻攝ETtoday新聞雲直播）

▲美國參議員訪台，宣布捐贈75萬劑疫苗給台灣。（圖／記者翻攝ETtoday新聞雲直播）

美國在台協會（AIT）19日證實，美國將提供250萬劑莫德納疫苗，並於20日抵台，消息一出振奮人心，也引發外界好奇，為什麼美國改捐贈250萬劑疫苗。對此，蔡英文19日深夜也透過臉書說明。

▲▼駐美代表蕭美琴機場目送「美捐台疫苗」起飛。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

▲蕭美琴機場目送「美捐台疫苗」起飛。（圖／翻攝蕭美琴臉書，下同）

蔡英文表示，6日那天，3位美國參議員訪台時宣布，美國政府將捐贈台灣75萬劑疫苗，而在這2週以來，在台美雙方許多人的努力下，美國政府決定增加數量到250萬劑，真朋友真進展，感受到美國對台灣的支持。

▲▼駐美代表蕭美琴機場目送「美捐台疫苗」起飛。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

蔡英文指出，感謝拜登領導的美國政府，對台灣人民的大力支持，其中，來自美國國會跨黨派及各界好朋友的力挺，更是讓台灣在面對疫情考驗的此刻，加倍感到溫暖，在民主的陣線上，台灣和理念相近的國家，一直都能緊密互動，不論是對於區域的和平穩定，還是人類共同的對手病毒，將會繼續秉持共同的理念，攜手合作。

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