美國新冠疫情爆發時間再推前！　5州民眾2019年底就有抗體

▲研究人員在2020年初採集到的血液樣本中發現新冠抗體，此為示意圖，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

研究人員在分析了美國人民的冷凍血液樣本後發現，有5個州的人，在當地通報出現首宗新冠病例的數天乃至數週前，就已感染新冠肺炎，可見新冠病毒早在2019年12月就已在美國各地傳播。

據CNN報導，美國國立衛生研究院（NIH）研究人員最近在《臨床傳染病期刊》指出，他們對2020年初採集的2.4萬個冷凍血液樣本進行分析後發現，伊州、麻州、威州、賓州和密西西比，共有9個人的血液存在新冠病毒抗體。

研究人員分別在2020年1月7日、1月8日、2月3日、2月15日和3月6日在伊州、麻州、威州、賓州和密西西比採集到這些受感染的樣本，然而這5個州出現首宗病例的時間都比採集時間晚。

研究人員表示，患者受感染後，人體至少需要2週的時間才能產生抗體，因此這些樣本的主人，明顯在2019年12月就已染疫。

美國通報的首宗新冠病例，發病於2020年1月14日，而且當時通報的所有病例都曾去過中國，或與從中國回來的旅人有過密切接觸。研究人員表示，這項研究顯示，政府明顯在當時就遺漏了一些案例。

去年11月的一份研究就曾表明，早在2019年12月13日，美國人的血液就已有新冠病毒的抗體存在，其他研究也表明，新冠病毒在2019年12月就已入侵美國。

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