美前駐聯合國大使挺台：全球應起身對抗中國　包括抵制北京冬奧

▲美國前駐聯合國大使海利發聲挺台抗中。(圖/翻攝自推特「Nikki Haley」)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國史上第一位女性南卡羅來納前州長、美國前駐聯合國大使海利(Nikki Haley),13日在推特發布貼文譴責中國,並呼籲世界必須挺身而出對抗中國,「包括抵制2022年的北京冬奧」。

海利在貼文劈頭譴責中國,接著說道「現在,他們正加快腳步侵略台灣。」

Communist China trampled Tibet, crushed freedom in Hong Kong, and imprisoned the Uyghurs. Now, they’re ramping up aggression against Taiwan.



China's goal is domination—not cooperation. The world must stand strong against China, including boycotting the 2022 Beijing Olympics.