拜登宣布愛犬辭世！難過曝最後日子：無論我們在哪裡，牠都想去

▲拜登愛犬冠軍Champ（左）過世。（圖／翻攝自instagram／potus，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉兒（Jill Biden）於美國時間19日宣布，他們的愛犬、德國牧羊犬「冠軍」（Champ）已離世，「牠是我們始終如一、珍愛的伙伴」。

拜登在instagram發文，「今天我們的心情很沉重，因為我們要讓大家知道我們心愛的德國牧羊犬Champ在家中平靜去世了。在過去13年裡，牠是我們始終如一、珍愛的伙伴，並受到整個家族喜愛。即使Champ在最後幾個月的體力減弱，當我們進入一個房間時，牠會立刻撐起身子，尾巴總是搖擺不定，或用鼻子蹭我們。」

「無論我們在哪裡，牠都想去，當牠在我們身邊時，一切都會立刻變得更好。牠最喜歡的就是在一天結束時，蜷縮在我們腳邊爐火前，或在白宮花園裡曬太陽。」拜登回憶，「在牠年輕的時候，最開心在海軍天文台的前草坪上追逐高爾夫球，或者在我們德拉瓦州的後院跑來跑去迎接我們的孫子孫女。在我們最快樂的時刻和最悲痛的日子裡，牠與我們在一起，對我們每一種感覺和情感都很敏感。我們愛我們的甜心、好孩子，我們會永遠想念牠。」

13歲大「冠軍」與另一隻3歲大「少校」（Major）皆為德國牧羊犬，拜登夫婦2018年11月從一家收容所領養「少校」。「少校」先前曾因攻擊白宮維安人員，讓拜登夫婦不得不將「少校」與「冠軍」一起送回德拉瓦州威明頓（Wilmington）老家。