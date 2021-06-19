川普75大壽「不見梅蘭妮亞」　離婚傳言再起！作家：他們各玩各的

記者葉睿涵／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）14日在紐澤西州慶祝75歲生日，不過參與慶生會的名單中，卻不見其妻子梅蘭妮亞（Melania Trump），引發人們猜測，這對夫妻之間是否出現了婚姻危機。

據《每日星報》等外媒報導，川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）14日在Instagram上傳了一個影片，曝光了爸爸川普14日在紐澤西州自家的高爾夫球俱樂部內，慶祝75歲生日的現況。

不少「大人物」都被邀請出席這場低調的私人聚會，其中包含小唐納的女友吉爾弗伊爾（Kimberly Guilfoyle）、前NFL明星沃克（Herschel Walker）、印第安納州國會議員班克斯（Jim Banks）和科羅拉多州國會議員貝伯特（Lauren Boebert）。

▲梅蘭妮亞因為缺席川普的生日會而傳出2人婚姻生變的消息。（圖／路透）

然而，川普的妻子梅蘭妮亞卻並未在他的生日聚會上出現，引發人們懷疑，這對夫妻之間是否出現了婚姻危機。不過，報導指出，川普的前妻伊萬娜（Ivana Trump）曾向《人物》雜誌披露，「川普討厭過生日」，因此梅蘭妮亞缺席慶生會並不稀奇。

此外，知情人士也透露，梅蘭妮亞一直都有自己的生活，不會和丈夫「黏」在一起。作家波特（Kristyn Burtt ）也認為，大家不必為了梅蘭妮亞偶爾的缺席，就擔心2人的婚姻狀況，因為這也不是梅蘭妮亞首次與丈夫分開。

波特表示，在川普剛當上美國總統時，梅蘭妮亞就未與他一同搬進白宮，反而是和兒子巴倫（Barron Trump）一同留在紐約，直到巴倫完成學業為止，「這對夫婦的愛好不同，因此他們似乎更喜歡各自獨立活動，大家無需對她的缺席有過多解讀」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

夏天必備！超涼爽頂級天絲床包組

