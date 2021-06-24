阿富汗不敵塔利班強攻　美警告：完全撤軍後6個月將垮台

▲塔利班。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

自美軍正式開始撤離阿富汗，塔利班份子迅速在阿富汗北部展開攻擊，並成功佔領數十個重要城鎮，奪取美軍遺留的武器、砲火、軍備等，分析人士指出，阿富汗政府在美軍完全撤離後，最快6個月內就可能完全崩潰倒台。美國目前已撤離3500名兵力與一半以上的軍備，最晚將在9月11日前完全撤離，只留下負責保護美國駐喀布爾大使館部隊。

據《華爾街日報》，美方情報專家曾分析，阿富汗政府應該能比照「南越」，在美軍徹離後2年後才淪陷，不料政府根本無力抵抗塔利班強攻，幾乎屢戰屢敗。專家就目前情況分析，總統加尼（Ashraf Ghani）領導的阿富汗政府在美軍撤離的6至12個月之內，就會崩潰垮台，許多極端人士更預測，政府最多支撐3個月就會崩潰。

報導指出，白宮人員藉此向拜登提出希望放慢撤離步伐，並因應越南作法，撤離所有曾幫助美軍翻譯、作戰的阿富汗居民，避免他們遭受塔利班針對攻擊，共和黨議員梅傑（Peter Meijer）強調，基於道德責任，美國有責任保護這些阿富汗民眾。拜登尚未正面回應類似提案。

五角大廈新聞負責人柯比（John Kirby）22日回應評論，強調國防部的計劃不變，將在9月11日前完全撤離阿富汗，但美軍也將「保持靈活性」，保留能夠改變撤軍速度、範圍、規模的能力。

《路透社》指出，拜登總統25日將會面阿富汗總統加尼、阿富汗全國和解高級委員會主席阿布杜拉（Abdullah Abdullah），一同商論大幅增加的塔利班暴力攻擊。白宮聲明指出，拜登欲表達美國對阿富汗人民的支持，包括外交、經濟與人道主義的援助。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）則反嗆，加尼與阿布杜拉單純是要維護個人利益，對阿富汗沒有好處。