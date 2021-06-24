他吃飽結帳竟給「44.8萬」小費！　見店員驚呆急提醒：別一次花光

▲美國一名神祕男子在餐廳用餐後，竟留下1.6萬美金小費。（圖／翻攝自Facebook／Michael Zarella）



記者吳美依／綜合外電報導

美國新罕布夏州發生暖心事件，一名神祕男子來到史唐伯酒吧燒烤店（Stumble Inn Bar and Grill）用餐，花費37元93分（大約新台幣1062元）填飽肚子，但竟留下高達1.6萬美金（大約新台幣44.8萬元）的小費，慷慨行為讓全體員工感動不已。

根據女店員說法，神祕男子點了2根辣熱狗、醃黃瓜洋芋片以及幾杯雞尾酒，她起初沒有察覺異樣，仔細看帳單才嚇得驚呼「我的天啊，你是認真的嗎？」。

女店員和顧客反覆確認，對方證實小費金額無誤，還說了三次「不要把錢一次花光」。神祕男子表示，「我想要把這些錢送給你們，你們非常努力工作，這是你們應得的」。

餐館老闆澤瑞拉（Mike Zarella）說，他一開始以為自己看錯帳單，「我以為這是一場錯誤，可能是160元的小費，但多加了幾個0」。

調酒師麥卡登（Michelle McCudden）也表示，員工們都經歷煎熬的一年，因此特別感激，「我做這一行很長一段時間了，從沒想過這種事情會發生在自己身上」，她坦言此舉讓自己「恢復了對人性的信心」。

據悉，當晚值班的8名外場服務生親自感謝神祕男子，並和內場廚師一起平分小費。NBC指出，美國超過11萬間餐廳和酒吧因疫情衝擊而倒閉，史唐伯酒吧燒烤店也停止營運好幾個月，調整營運模式，如今只提供外帶和戶外用餐。

穿上就能提臀雕塑腿型！2件組特價4980元

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast