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好心肝特權疫苗風暴　吳崢爆北市「余科長加班196小時」

▲好心肝診所。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲好心肝診所。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對診所特權施打疫苗爭議，北市政風處19日下午公布調查結果，究責衛生局長黃世傑，以及疾管科余科長、蔡專員、吳股長涉有行政違失，但扣除黃世傑為政務人員，其餘3人將交由該機關考績會檢討行政責任，且全案將交由廉政委員會審查。不過，北市議員林亮君特助吳崢替余科長和吳股長感到非常不平，並揭露兩人的從5月1日至6月10日都加班超過100小時。

「誰該為好心肝負責？」吳崢19日下午在臉書表示，北市府記者會的好心肝調查結果，結論是要余科長與吳股長為此事負責，將送考績會檢討相關行政違失與懲處；好心肝診所在一線醫護還有人沒打到疫苗的狀況下，竟然能一次拿到100瓶疫苗給志工與非1至3類人員施打，股長和科長確實有行政缺失，沒有盡好管理疫苗的責任。「但基層要為此負責，長官就不用嗎？」

吳崢指出根據政風處今天揭露的調查結果，以及之前已經流出的6/月日台北市疫情指揮中心會議紀錄，完整的時序是：

5月20日：好心肝診所聯繫衛生局窗口吳股長，表達希望取得疫苗，吳股長拒絕了。

6月1日：疾管科為了因應預定6月15日要開始進行的疫苗擴大施打計畫，通函給各診所調查施打疫苗意願，好心肝回復意願書表示願意，也持續向吳股長聯繫，表達希望爭取疫苗給診所人員與義工施打。

6月7日：吳股長同意給予好心肝15瓶疫苗。

6月8日：好心肝反映需要更多疫苗，給多少就能打多少。

6月8日：上午10時半，台北市疫情指揮中心於會議上裁示，請衛生局於6月9日將台北市剩餘600瓶疫苗全數施打完畢。

6月8日：中午，疾官科內部會議，科長同意再給好心肝100瓶疫苗。

吳崢說，「科長和股長對疫苗給出去太不謹慎。但如果不是台北市指揮中心強硬在6/8號要求隔天就要把疫苗全部打完，他們需要這麼急嗎？」非常不能接受北市全把責任推給兩人，且柯文哲今天記者會沒有一句道歉。

「從5月中萬華疫情爆發以來，整個疾管科從上至下，哪個人不是從早忙到深夜，就是為了拚著跟疫情賽跑？好心肝事件爆發以後，我向衛生局調了疾管科的出勤資料。一看，怵目驚心。」吳崢踢爆，從5月1日到6月10日，疾管科已經報府「核可」的加班時數，余科長196個小時、吳股長124個小時，而其他同仁，加班時數超過100小時的比比皆是，不只是疾管科，相信這也是疫情爆發後整個衛生局同仁們的日常

吳崢表示，基層單位拚了命在打仗，想問北市的指揮官和指揮中心做了什麼？是調動更多資源來給第一線協助，還是今天說往東走、明天說往西走，只有氣勢卻沒有完善的規劃讓部隊疲於奔命？指揮官、柯文哲市長6月8日下令6月9日把疫苗通通打完，科長和股長礙於政治壓力拚了命趕進度，現在出事了就全是他們的錯？「我真的為余科長和吳股長感到非常不平。」

另外，吳崢也補充，公務人員不適用《勞基法》，但若作為參考，《勞基法》規範勞工單月加班時數不得超過46小時，若經勞資會議同意延長，單月不得超過54小時，3個月加總不得超過138小時，疾管科余科長單單40天內加班時數就已逼近200小時。

▼北市衛生局人員加班時數表。（點圖可放大／翻攝自Facebook／吳崢）

▼北市衛生局人員加班。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

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