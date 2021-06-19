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叛軍「吃人類心臟」成西非首名戰爭犯！　瑞士法院重判20年

▲▼瑞士法庭判處利比亞戰爭犯。（圖／路透）

▲瑞士法庭判處賴比瑞亞戰爭犯。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

賴比瑞亞內戰反叛指揮官柯賽亞（Alieu Kosiah）18日因強姦、謀殺、食人等行為，遭瑞士法庭判處20年監禁，此案件為賴比瑞亞內戰「首位國際定罪」戰爭犯。瑞士早在2011年立下新法，允許法律在「普遍管轄權」基礎下，審判境外犯下嚴重戰爭罪行人士，此判決也是瑞士首例「民事法庭」審判的戰爭罪。

據英國《衛報》，柯賽亞面臨的25項指控中，其中21項遭判處有罪，而起訴書中的25項罪行包括「招募與使用童兵、強迫運輸、搶劫、虐待平民、殺人、強姦、指使殺人、褻瀆屍體」，共殺害或參與殺害18名平民，強迫一名流離失所婦女成為妻子，更曾吃掉一個男人的心臟。

法院聲明指出，據《瑞士法》，20年刑期已是最高刑期，而「量刑期間未考慮減輕罪行」，但其中有包括審判前的6年半拘留期，刑期後將驅逐出境15年。

現年46歲的柯賽亞暱稱「虛張聲勢的男孩」，90年代內戰期間曾率領反叛軍，內戰後移居瑞士，並取得永久居留權，於2014年在瑞士境內被捕。

「人權觀察組織」強調，這次判決為一個重要「里程碑」，為賴比瑞亞內戰首位遭定罪的戰爭犯，藉此將鼓勵賴比瑞亞動員更加廣泛的「問責制」。

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