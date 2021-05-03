西非國家尼日西南部軍隊遇襲　「不明槍手」射殺軍人16死6傷

▲尼日屢傳軍人遭襲擊身亡。（圖／翻攝自推特「@UchePOkoye」）

文／中央社尼阿美2日綜合外電報導

西非國家尼日的西南部發生軍隊遇襲事件，兩名安全當局消息人士今天表示，一群身分不明槍手發動襲擊殺害16名軍人，還有另外6名軍人受傷。

這起針對軍方巡邏隊伍的襲擊事件發生在昨天下午，地點位於尼日的塔瓦地區（Tahoua）。

路透社報導，目前尚不清楚是哪個組織發動襲擊。

但塔瓦地區經常被跟蓋達組織（Qaeda）和伊斯蘭國（Islamic State）有關的聖戰組織侵擾。