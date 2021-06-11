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類似天花的致命「猴痘病毒」入侵英國　威爾斯發現2例感染

▲▼猴痘患者身體會長出很多皮疹。（圖／翻攝自Facebook／MMWR）

▲猴痘患者身體會長出很多皮疹。（圖／翻攝自Facebook／MMWR）

實習記者黃品臻／綜合報導

英國威爾斯近日出現2起感染「猴痘病毒」（Ｍonkeypox）的案例，由於這是具致命性的病毒，衛生大臣漢考克（Matt Hancock）也已向國會報告英國境內有出現該病毒。根據世界衛生組織（WHO）的數據顯示，多達10%的猴痘患者會死亡，且死亡的人多數是較年輕的群體。

威爾斯公共衛生部證實，發現2起外來的猴痘確診案例，2名患者來自同一個家庭，目前已知有一名患者已經出院。衛生官員並沒有透露2名患者是在何處被感染，不過猴痘病毒主要出現在中非和西非國家，據了解，患者是在5月初遭到感染。

威爾斯公共衛生部健康保護部顧問理查德（Richard Firth）表示，猴痘確診病例在英國扔是極少數，對公眾造成的風險非常低。我們已與多個機構合作，遵循嚴謹的程序，確定了所有密切接觸者，並且已採取措施將進一步感染的可能性降至最低。

衛生大臣漢考克描述猴痘病毒的狀況為「正常」，且堅稱「一直在處理、應對這類疫情」，但他並沒有詳細說明目前有多少患者受到感染，以及患者多位在哪裡，也沒有說明該病毒是否已像新冠肺炎一樣在英國境內傳播。

「猴痘病毒」於1958年從研究用的猴子身上首次被發現，因此該病被命名為「猴痘」，1970年在剛果發現有人類感染，自此猴痘爆發主要發生在中非和西非，具體病徵與天花相似，但病情較輕微，不過需要幾週時間才能康復。該疾病是一種由猴子、松鼠、老鼠和其他小型哺乳類動物傳播的病毒所引起，造成的症狀在初期包括發燒、頭痛、腫脹、背痛、肌肉酸痛和全身乏力，一旦退燒便會出現皮疹，通常從臉部開始，而後蔓延到身體其他部位，最常見的是手掌和腳底。

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