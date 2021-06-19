桃園第2波長輩疫苗爆「緩打潮」　場面空蕩「人超少免排隊」

▲新明國小是中壢最大疫苗接種站，上午場面冷清。（圖／彭姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市高齡長者接種疫苗，今天（19日）進行第二輪79-80歲長者施打疫苗，28個接種站分上、下午場時段進行，出現不少接種站冷清場景，甚至工作人員比接種者還要多！桃園區龍鳳里長黃進仕、豐林里長簡士強認為，可能是受到近期新聞報導，有許多長者施打疫苗後猝死，出現了「緩打潮」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園接種站冷清。（圖／翻攝自簡士強臉書）

黃進仕、簡士強2名里長認為，今日第二輪79-80歲長者施打疫苗，市府為讓施打作業進行更順暢，避免群聚，除了將疫苗接種站由原25站增至28站，也將原僅上午場施打時段，增設下午場；而或許是受到連日新聞報導，有多名長者因打疫苗後死亡，2里長服務的接種站武陵高中和陽明高中，今日上午的施打人數不如首波長者施打熱絡。

▲人超少、完全免排隊。（圖／翻攝自簡士強臉書）

不過，黃進仕里長還是要提醒79歲以上、身體健康的長者趕快來施打疫苗，若有慢性病、病情不穩定的長者則可在日後再接種。中壢區新明國小是中壢最大的疫苗接種站，首波為期3天的高齡長者接種疫苗，約有2,700多名長者前往接種，一名今日陪同長者前往接種的彭姓民眾說，原以為接種站人潮熱絡，沒想到，人超少、完全免排隊。

▶頂級「60支紗天絲床包」2980元→1899元 親膚又涼爽夏季必備