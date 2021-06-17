各地頻傳疑似施打疫苗死亡出現「緩打潮」　黃偉哲：台南沒有！

▲全國驚傳剛打完疫苗後死亡的案例，可能影響長者施打疫苗意願，高雄也因此出現AZ疫苗緩打潮，台南市長黃偉哲表示，台南市目前沒有出現緩打潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國驚傳剛打完疫苗後死亡的案例，死亡的通報有16例，中央疫情指揮中心指出，目前沒有看到死亡個案是疫苗造成的，惟此類訊息可能影響長者施打疫苗意願，高雄也因此出現AZ疫苗緩打潮，市長黃偉哲表示，台南市目前沒有出現緩打潮。

黃偉哲指出，因為各地有出現施打疫苗後過世的事情，但是不是過世原因，可以驟而判斷說因為是施打疫苗而來的，這個部分因為施打疫苗跟疫苗直接相關過世，是有一些學理上的定義，需要有直接證據來證明疫苗施打與死亡有關。

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衛生局長許以霖指出，以這批AZ疫苗來說，一般疫苗如果直接引起副作用，其實都在30分鐘以內引起全身性的過敏反應，造成低血壓，這些是最直接的，如果是算比較急性期的副作用，就是我們所謂的血栓合併血小板低下，那目前在這幾位過世的長者身上，還要進一步去釐清，但是目前不能就直接推斷說是因為疫苗引起這些長者的過世，這點需要跟大家聲明，一定要有直接的證據才能證實這些是跟疫苗有相關。

黃偉哲說，剛剛許以霖局長已經說明了，如果是因為疫苗而起的，它有一些典型的症狀，這個症狀已經是被WHO所認定因為疫苗施打而起的症狀，那目前為止，這幾位過世的長者他的症狀是如何？還有待中央流行疫情指揮中心的判斷。

許以霖指出，17日他與衛生局人員有到注射現場實地去觀察，目前似乎沒有看到「緩打潮」，其實台南市民真的是善良勇敢、心存感激的人，就算有類似這樣的耳聞，但是台南市民還是為了配合防疫，這麼多身心障礙、行動不便的可愛台南市民，也克服這不方便也出來施打，老實說他覺得我們還是應該要勇敢地抗疫，正確施打疫苗。

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