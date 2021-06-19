哈利梅根簽「7億Podcast合約」！6個月卻只播1集　1分鐘海撈1800萬

▲哈利和梅根原預計要在2021年正式推出Podcast節目。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯



英國哈利王子與妻子梅根2020年底與串流平台Spotify簽下高達1800萬英鎊（約新台幣7億元）的天價合約，承諾未來將會透過兩人的品牌Archewell Audio推出一系列Podcast節目，然而哈利與梅根在這6個月當中，卻只推出一段3分鐘的節目簡介預告與34分鐘的聖誕特輯，現在更因產下愛女莉莉貝，宣布要開始放5個月的產假，而Podcast的新集數恐怕遙遙無期。



根據《鏡報》報導，哈利王子與梅根2020年高調離開英國王室後便共同成立製作公司Archewell Audio，隨後也大動作與音樂串流平台Spotify建立合作關係，打算在該平台推出獨家的Podcast節目，簽約金高達1800萬英鎊（約新台幣7億元）。



當初Archewell Audio表示，哈利夫妻將會推出「多樣且鼓舞人心」的節目內容，雙強聯手的組合，也讓聽眾備受期待。Spotify也稱，哈利與梅根將會在2021年推出第一季完整的節目。然而6個月過去了，兩人僅推出一集長34分鐘的聖誕節特別節目，如果加上最初的3分鐘節目簡介，兩人的總產出才37分鐘，也就是說平均一分鐘的酬勞高達48.6萬英鎊（約新台幣拔1865萬元）。

▲莉莉貝出生後，梅根與哈利決定休5個月的產假。（圖／路透）



哈利夫妻的女兒莉莉貝才剛出生，兩人也宣布將會休5個月的產假與育嬰假，也就是說他們至少要等到11月才會開始工作。據悉，Archewell Audio與Spotify的協議中有規定，兩人必須要完成一定的產出內容才能獲得全額簽約金，但是詳細內容並未曝光。另外，也有業界人士聲稱，協議仍在進行中，兩人預計會在今年內推出下一集。

另外也有相關人士表示，儘管哈利夫妻尚未推出節目，但是對Spotify而言，能與兩位世界著名的人士合作，就是已經是雙贏的局面了。

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