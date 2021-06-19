熊出沒注意！札幌街頭驚見野生熊攻擊4人　警追捕8小時終擊斃

札幌の住宅街にクマ 男女4人襲われけが、猟友会が駆除https://t.co/C1Dy6ITFtj— 朝日新聞デジタル (@asahicom) June 18, 2021
札幌市東区の住宅街路上で目撃情報があったクマはその後、陸上自衛隊丘珠駐屯地まで移動。男女計4人が襲われけがを負いました。クマは午前11時10分過ぎ、丘珠空港近くの茂みで猟友会のハンターが発砲して駆除。 pic.twitter.com/ePHkP4QPBM
記者王佩翊／編譯
日本北海道札幌市17日發生一起野生熊出沒在市區的事件，熊隻不但在住宅區的路上狂奔，還闖進自衛隊基地，前後一共造成4人受傷，其中包含1名自衛隊官員。警方接獲通報後，隨即呼籲民眾待在家中不要出門，並投入獵捕，最後在獵人的協助下將鬧事熊隻擊斃。不過此舉也引發美國媒體與旅日美人注意，認為熊被射殺時並未注射鎮定劑。
根據美國媒體NBC引述日媒報導，這頭熊17日上午闖入札幌市區後，一路在街上狂奔，不但曾經靠近幼兒園、跑到購物中心的門口試圖進入，最後更是誤闖自衛隊基地，導致航班發生1個多小時的延誤。野生熊自17日凌晨3時便被目擊出現在街頭，目擊民眾紛紛報案並將影片與照片上傳至網路，引發熱議。
18日朝早く、札幌市東区の市街地にクマが出没し、警察によりますと、これまでに4人が襲われるなどしてけがをし手当てを受けているということです。https://t.co/Ke9blYLQZQ pic.twitter.com/VRZ4ZgP9V6— NHKニュース (@nhk_news) June 18, 2021
警方接獲通報後，隨即投入獵捕行動，當局也發出警告，要求居民待在室內不要出門。各大媒體更同時直播警方的獵捕過程。經過8個小時的獵捕，野生熊最終被一名來自獵友會的獵人開槍射殺而亡，從各大媒體的直播畫面也可以看到，警方以藍色帆布將熊的遺體蓋住。
一共有4人在此次事件中被野生熊攻擊受傷，分別是一名40多歲的男子、一名70多歲的男子以及一名80多歲的女子。另外，熊隻闖入自衛隊基地後，攻擊了一名自衛官，導致對方胸部與腹部皆有傷口，所幸並無生命危險。
在日本神田外語大學擔任講師的美國人霍爾（Jeffrey Hall）已經旅居日本16年，他針對此事接受NBC採訪時表示，通常野生熊出現在農村地區是一件常見的事，也不會有人注意到，但是札幌是一個有200萬人口的大城市，這不是一件正常的事。同時他也對射殺熊隻時沒有注射鎮定劑一事表示疑慮。
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札幌でクマ出没 4人けが
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