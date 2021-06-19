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不懼副作用 ！花蓮女警珍惜接種機會　施打現場充滿正能量

▲▼年輕女警感恩因為這一身警察制服，她才能接種疫苗，保護自己、保護家人。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼年輕女警感恩因為這一身警察制服，她才能接種疫苗，保護自己、保護家人。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

六月十八日，花蓮慈濟醫院進行第二場新冠肺炎疫苗第二至第五類人員接種，對於施打疫苗後可能會有一些過敏反應，一位年輕女警表示，她反而很感恩有這次機會，因為這一身警察制服，她才能接種疫苗，降低感染風險，保護自己、保護家人。

花蓮慈院醫事室負責協力樓疫苗接種事宜，有了多回為第一至三類人員接種疫苗的經驗，加上六月十五日的首場第二至五類接種疫苗場次，流程規劃相當明確。十八日上午，距離八點十五分開打不到一小時，八組施打動線，九點零五分就已完成三百人次的疫苗注射，至十點已接種五百多人。

▲▼年輕女警感恩因為這一身警察制服，她才能接種疫苗，保護自己、保護家人。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「過程大概不到十五秒，本來以為會有異物感，但其實沒有什麼感覺。」一名來自花蓮港務警察總隊的年輕隊員表示，有部分同事已經於六月十五日施打疫苗，並陸續在當天深夜至隔天凌晨出現症狀，有的高燒不退，吃了十顆普拿疼也壓不下來，有的是畏寒加上全身肌肉痠痛，但他樂觀地說：「也有跟我一樣年輕的同事完全沒出現症狀，所以我不會太擔心，希望我也可以無症狀度過，明天不需要請假。」

▲▼年輕女警感恩因為這一身警察制服，她才能接種疫苗，保護自己、保護家人。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

八點十五分開打不到一小時，九點零五分就已完成三百人次的疫苗注射。

另外有位分隊長分享，事前調查隊員對於疫苗施打的意願，他所屬的分隊沒有任何人掉隊。他說，「有許多員警因為工作的緣故接觸到感染者而染疫，我們熱愛這份工作，也希望能在防疫路上貢獻一份力量，所以更要保證自己的健康，發揮最大的價值。」當然也有隊員向他表示擔心副作用的問題，不過施打疫苗仍然是利大於弊，所以全隊夥伴都積極選擇來接種。

▲▼年輕女警感恩因為這一身警察制服，她才能接種疫苗，保護自己、保護家人。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

有多回接種疫苗的經驗，整體流程規劃明確。

一名里長在疫苗注射前相當緊張，護理師正在用酒精棉片消毒注射部位時，就忍不住哀求：「希望可以輕一點喔！拜託了，我超級怕痛的。」護理師也笑笑地說：「阿伯別擔心，大部分的人都說不痛喔！來，我們深呼吸——」一直到打完疫苗後，里長都還一臉驚魂未定，詢問他這麼害怕怎麼還會來打疫苗，里長表示自己常常需要和里民互動，雖然因為疫情有降低頻率，但仍然是高風險的族群，「比起自己染疫，我更害怕因為我的關係整個里都淪陷，所以才會鼓起勇氣接種疫苗！」

清潔隊員和照機構服務員對於施打疫苗也十分積極踴躍，有的人打完疫苗後表達感謝，護理師都會笑著祝福身體健康。花蓮慈院於六月十五日及十八日開設第二類至五類疫苗接種全天場次，並承擔院內協力樓及鳳林鎮靜思堂兩處接種場所，兩天共計兩千餘人完成注射，施打對象包括警察、清潔隊員、村里幹事、長照機構照服員等等。

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