歐盟取消台灣入境限制　蘇貞昌：國人努力防疫成果「但不要鬆懈」

▲歐盟。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

歐洲聯盟18日正式公布將台灣納入安全旅遊名單，成員國自今天起逐漸取消對台灣非必要旅遊的入境限制，即對台灣開放觀光，但入境時是否需持有陰性證明等政策，則視各國決定。行政院長蘇貞昌說，這是全體國人努力的成果，近來確診數雖有下降，但高風險族群的重症率仍然令人擔心，希望國人同胞繼續嚴格遵守各項防疫指引，不要鬆懈。

▲歐盟官方推特，出現台灣的國旗。（圖／翻攝自EU Council Press）



自新冠肺炎疫情在全球爆發以來，歐盟已於2020年3月17日起關閉外部邊境，僅允許少數在「第三國安全名單」上的國家居民可赴歐盟及申根區從事觀光旅遊等「非必要旅行」。

此次歐盟理事會建議將台灣納入安全名單，與日本、南韓、新加坡、泰國、澳大利亞、紐西蘭及以色列等其他亞洲國家並列，不僅凸顯歐盟對我國政府處理疫情應變能力極具信心，也是對台灣長期防疫成果的肯定。

行政院長蘇貞昌表示，歐盟18日正式公布，將台灣納入安全旅遊名單，台灣民眾只要符合歐盟成員國的相關防疫規定，將可以到這些國家進行觀光旅遊。

蘇貞昌說，這是國際上對於台灣防疫工作的肯定，也是全體國人努力的成果。近來確診數雖有下降，但高風險族群的重症率仍然令人擔心，希望國人同胞繼續嚴格遵守各項防疫指引，不要鬆懈。

外交部表示，據歐盟理事會新聞稿指出，自即日起，歐盟會員國應逐步解除名單所列國家的合法居民入境歐盟及冰島、挪威、列支敦士登及瑞士等申根國家的旅遊限制。

外交部說，歐盟決定將其他國家納入「第三國安全名單」的考量標準包括：14天內每10萬人口確診人數低於75人、7天內採陽率低於4%、各國對疫情整體應變能力、資訊及數據可信度等因素，原則上名單每兩週檢討更新。

