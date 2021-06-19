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黃珊珊：接下來唯一解方是疫苗　不管是誰買「只要快，就好了」

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者蔡文鈴／台北報導

行政院18日上午宣布，將授權永齡基金會、台積電兩家民間企業，代表政府向德國BNT原廠洽談疫苗採購一事。對此，台北市副市長黃珊珊19日表示，經過一個月的驚心動魄，台北市的疫情終於稍見平穩，接下來唯一的解方是疫苗，不管是誰，買甚麼疫苗「只要快，就好了」。

黃珊珊在臉書表示，國外原廠只跟政府談，因為他們必須得到各國中央政府同意訴訟豁免及不良反應救濟處理，地方政府沒有這個權力，所以地方政府沒有辦法自己處理，台灣中央政府沒買到，授權或同意企業買了再捐贈回來，也很好，快就好。

黃珊珊提到，台灣致死率全世界第一，以台灣的醫療量能與醫療水準來說不該如此，第一波的兵荒馬亂，太多人枉死，尤其我們對於變種病毒缺乏醫療經驗，無症狀或突然缺氧的狀況來不及急救，後來大量採用血氧機才可以提前了解病人狀況，雖有改善，但是還是很難完全避免，所以，疫苗是最終解方。

黃珊珊說，台北市的醫療量能已經擴充很多，包括防疫專責旅館，現在應該都已經足夠應付大量病患，但終究要解決解封與否，及解封後的大量傳染問題，疫苗快一點打到人民身上，創造集體免疫力，才能真正回復正常生活。

黃姍姍表示，台北市是國際城市，台北市民大多都有國際商務及旅遊的需要，疫苗護照確實是日後重要的出入文件，不管國外疫苗或國產疫苗，能產生防護力與讓國民可以出國行走為最重要的目標，台灣最不缺的就是錢，不只是買疫苗，還必須兼顧日後國際往來問題，國產疫苗也必須能讓國人出入各國沒有障礙才是最重要的，「買甚麼我沒有甚麼意見，快就好了！」

黃珊珊也強調，希望不要再有人為了私心私慾，讓人民陷於恐懼與混亂，不顧人民生命安全，她也認為「疫苗護照要兼顧」、「快就好了」、「展開精準疫調只能治標」、「疫苗普及才是治本」。

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