為何每天確診仍破百？醫揭關鍵點　轟「3+11」護航者：不懂別胡扯

▲沈政男12日曾精準預測，每日新增病例將降到200人以下，隔天果真低於200例。（圖／翻攝自沈政男臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，指揮中心18日記者會，有人拿他的看法問指揮官陳時中「為什麼每天新增病例無法降到100例以下？」但陳時中只有回答前半部。他認為，關鍵在於雙北、桃基的家戶感染能否完全遏止。至於近來很多人稱「3+11」不是疫情破口，他也提出2點看法，「不懂就不要在那邊胡扯」。

沈政男表示，有媒體問說為何每日新增病例數降不到100例以下？是不是因為苗栗移工群聚、雙北社區感染的小高峰？當時陳時中只回答「苗栗移工群聚」，但對家戶感染小高峰沒有表示。

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他指出，台北市長柯文哲17日在記者會上曾說過「今後確診者不可待在家中」，這句話代表什麼？代表先前有確診者待在家中。另外，像新北市，至少到5月25日都還有確診者待在家中，以等候被接往隔離所，但後來不知道何時改掉了，上述就是「家戶感染」的由來。

沈政男認為，現在三級警戒持續，若還有感染，除了少數職場感染，應該幾乎都是家戶感染了，加上苗栗移工群聚已經處理下來，如果接下來每天新增病例數不能降到100以下，也就意味著雙北、桃園、基隆的家戶感染還未完全遏止，因為中南部已經完全切斷家戶感染，也都能靠疫調追出感染源跟傳播鏈。

他建議，雙北應該每日公布新增病例中「有多少屬於匡列？又有多少屬於感染源不明的匡列外人員？」若到了現在，大部分新增病例都是匡列外人員，那要遏止傳播鏈就會比較費時。至於該不該公布個案足跡，他覺得已經不是重點，因為三級警戒下，公共場所不易散播病毒，真正重要的是「跨縣市足跡」要通報對方縣市，讓對方趕緊進行防疫。

▲沈政男認為，每日新增病例數是否跌破百人，關鍵在北部縣市是否完全遏止「家戶感染」。（圖／記者林敬旻攝）

沈政男研判，接下來每天新增病例數還是會往下降，只是找出感染源會降得更快，否則很快會遇到解封問題，可能要仰賴疫苗。

如今郭台銘要買BNT疫苗、台積電也跟在後頭捐了500萬劑，他雖好奇數字為何剛好也是500萬劑，不多不少，但重要的是：到底需不需要透過上海復星來代理，如果要，政府的態度又是如何？「今晚聽了總統府與兩位慈善家的聲明，還是聽不出來。」

另一個部分是，這陣子很多人在網路上說，「3+11」不是疫情破口，因為即便「7+7」也擋不住華航機組員在第9天去酒店。

沈政男認為「大錯特錯！」他解釋，大家需要知道：檢疫7天以後，大多數感染者都已發病，不可能讓你去進行後續的自主健康管理，哪怕是只檢疫5天，都可以抓到不少發病的例子，「但3天，就是太短了，大多數染疫機組員還沒發病，就被當成陰性而去逍遙了。」

還有人護航「4月29日華航機組員才去酒店！」沈政男則表示，「拜託，4月16日就有人（外籍染疫機師）去清真寺了。病毒就是在4月中旬被帶進萬華！是誰帶進去的？可以去查那一波感染者的GPS紀錄便知。不懂就不要在那邊亂扯。」

至於這兩天疫苗施打出現的猝死新聞，讓一些老人家不敢打疫苗。他說，這其實難免，如同先前不少人看到疫情失控就說要打疫苗一樣，都是一種保命本能，等到情緒平撫下來就會做出理性決定。

▼疫苗接種猝死頻傳，讓不少高齡長者對疫苗卻步。（圖／記者李毓康攝）