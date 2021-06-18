獨／大膽！內湖民眾不甩規定　群聚打籃球成防疫破口、恐吃萬元罰單

▲北市內湖麥帥橋下的潭美籃球場，有民眾違反規定群聚打籃球。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

好大膽！全國目前為三級防疫警戒狀態，不只要嚴格落實室內5人、室外10人以上的規定，戶外的籃球場、遊樂場等運動場所也都暫時關閉，避免群聚降低感染風險。但位於內湖行善里的潭美籃球場，竟仍有民眾以身試法群聚打籃球。根據規定，若勸導不聽，可處以3000元以上、1萬5000元以下的罰鍰。

全國進入三級防疫警戒後，為了避免群聚感染發生，北市府在5月15日宣布，自營、委外運動場館暫停開放、河濱及堤內公園運動場地暫停租借及使用，籲請運動愛好者做好自主健康管理，勿有群聚進行運動行為，並請熱心民眾一起協助提醒，共同抗疫

台北市長柯文哲多次表示，防疫要成功，最重要的是訴諸國民素質、主動配合政府的防疫措施。因此，北市沒有像桃園、高雄等縣市大動作拆除籃框，但轄內的室外球場都有拉封鎖線、纏綁籃網等，待解封後再供民眾使用。

沒想到，記者18日下午直擊，位於內湖區行善里、麥帥橋下的潭美籃球場，該處竟沒有拉封鎖線、籃網也未封閉，引來不少民眾以身試法在該處打籃球，且人數超過10人；儘管現場民眾都有戴口罩，但仍違反防疫指引的規定。

由於北市籃球場的權管分散在體育局、公園處、水利處等，疫情進入三級警戒後，為了避免民眾群聚，各單位紛紛把球場封鎖，並規畫巡檢人員巡視，如遇使用場地民眾會優先勸離，如有規避、妨礙或拒絕之情形，將蒐集相關事證依《染病防治法》進行裁罰。

根據《染病防治法》第37條第1項第6款規定，經各級政府機關公告之防疫措施。各機關（構）、團體、事業及人員對於相關措施，不得拒絕、規避或妨 礙。

第70條第1項第3款則規定，若拒絕、規避或妨礙各級政府機關依第37條第1項第6款規定所定的防疫措施，得處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰；必要時，並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之。

對此，內湖區公所表示，已經有跟里長溝通聯繫，該處已有拉封鎖線，也有請警察去做加強取締，會再請里辦公室多多加強宣導，同時也呼籲民眾，目前仍是防疫期間，相關防疫指引都有規畫，不要以身試法。