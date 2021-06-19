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天空驚見「七色彩雲」！鄭明典PO奇景「火彩虹」網讚嘆：好夢幻

▲有網友拍下罕見「火彩虹」，引發熱議。（圖／溫彥貞提供）

▲有網友拍下罕見「火彩虹」，引發熱議。（圖／溫彥貞提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有網友近日拍下被古人視為「偉人誕生」景像的「火彩虹」，只見一片藍天中，出現一抹「七色彩雲」，引發網友熱議，紛紛驚呼，「根本美極了！」這罕見的天文現象為「環水平弧」（環水平アーク，Circumhorizontal Arc），正式中文名稱為「日承」。古人常稱偉人降生時天空彩雲五顏六色有如火燒，即指此現象。

一名網友近日拍下這罕見景象，並分享至氣象局長鄭明典臉書。只見七彩繽紛的光芒看起來就像是彩虹著火了一樣，飄浮在空中，宛如童話般的勝景奇觀，讓不少網友大讚，「哇超美的，好幸運啊」、「好夢幻」、「好久沒看到這景色了」、「這也太漂亮了啦」、「根本美極了」、「這是上帝給的禮物」。

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▲有網友拍下罕見「火彩虹」，引發熱議。（圖／溫彥貞提供）

「火彩虹」是太陽光反射雲中含有冰晶後染上各種顏色後出現的「彩虹」。是非常罕見的氣象現象，一般只能在初春微陰天時才能看見。但「火彩虹」並非真正的彩虹，台灣俗稱這種景象叫「彩虹雲」，它是因為豐沛的水氣加上太陽光線的折射，才出現這種罕見自然現象。

產生這種現象的特殊條件是：高空捲雲所在的高度需超過6000千公尺以上，捲雲層裡的冰晶數量要足夠，加上太陽光照射捲雲層的角度剛好為58度，才會形成「彩虹雲」(火彩虹)。

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