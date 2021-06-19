呼吸治療師用「HFNC」治重症　衛福部：每人每天獎勵1萬元

▲呼吸治療師使用HFNC治療重症患者，根據實際參與照護的人數，每日核發1萬元獎勵金。（圖／指揮中心提供）

記者趙蔡州／綜合報導

高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）被譽為新冠肺炎重症的救命神器，為降低新冠肺炎的重症死亡率，中央疫情指揮中心更把HFNC納入公費給付。衛福部18日晚間發布新聞稿，表示呼吸治療師使用HFNC治療重症患者，根據當日實際參與照護的人數，每日核發1萬元獎勵金，而且將追溯至5月1日開始。

中央疫情指揮中心18日表示，為了降低重症個案死亡率，決定將「經鼻高流量濕化氧氣治療」及「俯臥通氣治療」納入確診個案公費給付項目，並回溯自5/1起適用。專家諮詢小組召集人張上淳解釋，透過經鼻高流量濕化氧氣治療，病人可免於插管，痊癒後也會更好。

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衛福部18日晚間發布新聞稿，表示醫院若使用HFNC治療疑似或確診之重症病患，根據實際參與照護的人數，每人每日核發1萬元，此外呼吸道處置團隊及共同照護人員除了原有津貼外，也會給予1萬元獎勵金，由團隊共同分配，同樣回溯至5月1日。

衛福部也提到，由於國內疫情持續，對於全國醫事從業人員的付出，除了給予高度肯定及感謝外，為體恤醫事人員辛勞，除了上述獎勵外，也會針對照護疑似或確診病例之主治醫師、住院醫師、專科護理師、護理人員等，根據照護班表核發每人每班1萬元津貼。