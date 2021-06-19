台中醫「混瓶打疫苗」中央反對　心痛報廢「庫存40劑」跟菩薩懺悔

▲台中賴信全醫師為了節省疫苗，採用混瓶的方式施打，卻被中央反對。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣的新冠疫苗目前數量稀缺，台中賴信全醫師為了讓更多人可以接種，自費購買有特殊橡膠活塞的「1cc空針」，讓22瓶疫苗多打50劑，並自費購買保存疫苗的儀器。對此，中央流行疫情指揮中心不鼓勵該作法，讓賴信全醫師只能忍痛報廢40劑疫苗，在心中跟菩薩懺悔。

賴信全醫師在臉書發文，認為以「抽藥」的專業來說，第一線的醫師跟護理人員，應該會比疾管中心懂「防疫工作」的長官還瞭解，因為護理人員都是在無菌操作的環境下抽藥，根本就沒有感染的疑慮，「您們應該要去做的是採購足量，盡快提供足量的疫苗供第一線防疫醫護人員去接種到國人的身上，盡快達到6-7成的國人接種率，讓國人在最快的時間內可以恢復正常生活！」

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▲賴信全醫師特地購買專業醫療機器，用來存取剩餘的疫苗。（圖／東森新聞）



「在生命面前我們都該謙卑」，賴信全醫師感嘆，對於不會抽藥的長官來說，殘餘藥劑會有「污染風險」，但對於他們這些醫護來說，都「只是卑微的想要讓自己居住的地方裡的親友們減少一些遺憾，並盡快的恢復健康生活而已！」

賴信全醫師說，因為中央不鼓勵的說法，讓他18日將庫存的40劑疫苗報廢，睡醒後也因心理壓力跟菩薩懺悔，「我知道專業的護理人員的能力，抽第劑1到第25劑，根本不會有感染疑慮，可以來看看她們抽藥後再說話嗎？」

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