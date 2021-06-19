　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中醫「混瓶打疫苗」中央反對　心痛報廢「庫存40劑」跟菩薩懺悔

▲▼台中醫師「混瓶打疫苗」中央反對　醫心酸「報銷庫存40劑」：跟菩薩懺悔。（圖／東森新聞）

▲台中賴信全醫師為了節省疫苗，採用混瓶的方式施打，卻被中央反對。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣的新冠疫苗目前數量稀缺，台中賴信全醫師為了讓更多人可以接種，自費購買有特殊橡膠活塞的「1cc空針」，讓22瓶疫苗多打50劑，並自費購買保存疫苗的儀器。對此，中央流行疫情指揮中心不鼓勵該作法，讓賴信全醫師只能忍痛報廢40劑疫苗，在心中跟菩薩懺悔。

賴信全醫師在臉書發文，認為以「抽藥」的專業來說，第一線的醫師跟護理人員，應該會比疾管中心懂「防疫工作」的長官還瞭解，因為護理人員都是在無菌操作的環境下抽藥，根本就沒有感染的疑慮，「您們應該要去做的是採購足量，盡快提供足量的疫苗供第一線防疫醫護人員去接種到國人的身上，盡快達到6-7成的國人接種率，讓國人在最快的時間內可以恢復正常生活！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台中醫師「混瓶打疫苗」中央反對　醫心酸「報銷庫存40劑」：跟菩薩懺悔。（圖／東森新聞）

▲賴信全醫師特地購買專業醫療機器，用來存取剩餘的疫苗。（圖／東森新聞）

「在生命面前我們都該謙卑」，賴信全醫師感嘆，對於不會抽藥的長官來說，殘餘藥劑會有「污染風險」，但對於他們這些醫護來說，都「只是卑微的想要讓自己居住的地方裡的親友們減少一些遺憾，並盡快的恢復健康生活而已！」

賴信全醫師說，因為中央不鼓勵的說法，讓他18日將庫存的40劑疫苗報廢，睡醒後也因心理壓力跟菩薩懺悔，「我知道專業的護理人員的能力，抽第劑1到第25劑，根本不會有感染疑慮，可以來看看她們抽藥後再說話嗎？」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
找到了！宜蘭女「抹茶山」詭異失聯3個月　遺體被啃食剩下半身
周末雨更大！梅雨下周「挾雨彈」抵台　往這2區灌暴雨

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中醫「混瓶打疫苗」中央反對　心痛報廢「庫存40劑」跟菩薩懺悔

早餐店奇葩對話！「冷笑話劇情」真實上演　網：這對話太經典了

為何每天確診仍破百？醫揭關鍵點　轟「3+11」護航者：不懂別胡扯

遠距工作4招增加信任感！5分鐘通話比打字好、會議開鏡頭打破尷尬

天空驚見「七色彩雲」！鄭明典PO奇景「火彩虹」網讚嘆：好夢幻

打疫苗4天「44人猝死」　高大成揭「釐清死因」關鍵

北農18員工染疫！民眾憂「蔬菜沾病毒」宅配到家　北農回應了

二度接生確診產婦！慈濟醫院動刀40分「母子均安」　新手爸感動

打疫苗猝死「意外險也能賠」！死亡證明超關鍵　3大情況一次看懂

愈看愈順眼！羅一鈞受封「丈母娘最愛」…女粉絲刷留言認證

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

轎車左轉耍帥「入彎華麗甩尾」　出彎落漆險撞樹...網評：不及格

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

超嗨老爸防疫在家揪孩子組樂團 用紙箱做電吉他！客廳變搖滾區

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

暖！她遞塑膠袋給車站防疫人員　內含3千元+信：謝謝照顧著我們

台中醫「混瓶打疫苗」中央反對　心痛報廢「庫存40劑」跟菩薩懺悔

早餐店奇葩對話！「冷笑話劇情」真實上演　網：這對話太經典了

為何每天確診仍破百？醫揭關鍵點　轟「3+11」護航者：不懂別胡扯

遠距工作4招增加信任感！5分鐘通話比打字好、會議開鏡頭打破尷尬

天空驚見「七色彩雲」！鄭明典PO奇景「火彩虹」網讚嘆：好夢幻

打疫苗4天「44人猝死」　高大成揭「釐清死因」關鍵

北農18員工染疫！民眾憂「蔬菜沾病毒」宅配到家　北農回應了

二度接生確診產婦！慈濟醫院動刀40分「母子均安」　新手爸感動

打疫苗猝死「意外險也能賠」！死亡證明超關鍵　3大情況一次看懂

愈看愈順眼！羅一鈞受封「丈母娘最愛」…女粉絲刷留言認證

台中1.3萬鄰長打疫苗「遭中央否決」　市府證實收到公文：照樣打

法院判決AZ再遲交歐盟「1劑罰10歐元」　一看交貨數AZ根本爽翻

湖人助教曾叫Kobe混蛋？揭他不傳球真相　拒傳給打混隊友

房東世紀合體！柯震東隔7年同框房祖名　重提呼麻鞠躬：我們錯了

台中醫「混瓶打疫苗」中央反對　心痛報廢「庫存40劑」跟菩薩懺悔

早餐店奇葩對話！「冷笑話劇情」真實上演　網：這對話太經典了

梧桐妹16歲了！嘟嘴慶生曬「最愛家人」…賈靜雯深夜送驚喜

為何每天確診仍破百？醫揭關鍵點　轟「3+11」護航者：不懂別胡扯

歐盟取消台灣「入境旅遊限制」　官方推特台灣與中國國旗並列

唐西奇坦承「伯樂」遭開除有點難受　02年榜眼稱尼克機會來了

先不要鬧！奴才在家玩健身APP　萌貓亂入害扣分...無辜臉網笑翻

生活熱門新聞

打疫苗遇80年前國小同學！　2阿公驚喜相逢

她因新冠肺炎病逝3天後…衛生局致電問：身體還好嗎

周末南台灣雨更大！梅雨下周報到

瑞豐夜市復業！大家都衝這家店

打疫苗4天「44人猝死」　高大成揭「釐清死因」關鍵

北農員工染疫　民眾憂病毒送到家

為何每天確診仍破百？醫揭背後關鍵

台塑六輕夫妻3口確診！　她訪彰化鄰長染疫後1傳2

生態爆發…雪霸封山？官方回應了

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

羅一鈞受封「丈母娘最愛」…女粉秒認證

長輩打疫苗多人猝死！指揮中心公布調查結果

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

她怨好市多黑卡無「禮遇」　網：白升了

更多熱門

相關新聞

早餐店奇葩對話　冷笑話劇情上演

早餐店奇葩對話　冷笑話劇情上演

全台三級警戒持續，民眾出門除了要戴口罩，進入公共場所、店家等都必須實名制。一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享，他日前在早餐店購物時，聽到一名老伯伯要點餐，結果與店員展開超爆笑的對話，宛如「冷笑話劇情」的場景讓他當場笑翻。

政院授權採購BNT疫苗！黃暐瀚揭郭台銘3張牌

政院授權採購BNT疫苗！黃暐瀚揭郭台銘3張牌

打疫苗4天「44人猝死」　高大成揭「釐清死因」關鍵

打疫苗4天「44人猝死」　高大成揭「釐清死因」關鍵

北農員工染疫　民眾憂病毒送到家

北農員工染疫　民眾憂病毒送到家

第二次接生確診產婦！慈濟醫院40分完成

第二次接生確診產婦！慈濟醫院40分完成

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫新冠不斷更新防疫知識用愛抗疫

讀者迴響

熱門新聞

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

23歲校花「流出2段不雅片」認了

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

被醫生宣判「不可能痊癒」　詹雅雯突掩面中斷直播

天堂M帳號創天價　1450萬成交

打疫苗遇80年前國小同學！　2阿公驚喜相逢

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

韓國瑜親自開車送貨！100台愛心筆電來了　網讚：超暖心

她因新冠肺炎病逝3天後…衛生局致電問：身體還好嗎

周末南台灣雨更大！梅雨下周報到

聲音太小　Jessi：子瑜有自信點

62立委反對公開3＋11　范雲也在其中

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

女保險員機車行內遭殺性侵　美工刀切碎塞化糞池

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面