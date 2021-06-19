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政院授權採購BNT疫苗！黃暐瀚揭「郭台銘3張牌」：第三張不用了

▲台積電、郭台銘都出手要捐疫苗，引發網友熱議。（資料照）

▲台積電、郭台銘都出手要捐疫苗，行政院授權。（資料照）

記者柯振中／綜合報導

行政院正式發函授權台積電、永齡基金會，代表政府洽談各500萬劑BNT疫苗，送到台灣捐贈給政府，引起外界關注。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，鴻海創辦人郭台銘還有第三張牌，但照目前的狀況來看，已經不用出了。

本土疫情嚴峻，台積電、永齡基金會提出，各要捐贈500萬劑BNT疫苗給政府。為了解決採購上的困難，行政院發函授權，台積電、永齡基金會代表政府各洽談500萬劑BNT疫苗，送抵台灣捐贈給政府。

對此，黃暐瀚分析，郭台銘17日凌晨PO文，是出手的第一張牌，「他要告訴社會，陳時中部長上週日曾深夜致電，承諾全力幫忙。」

▼黃暐瀚說，郭台銘有3張牌，現在第三張不用出了。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼前鴻海董事長郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

黃暐瀚表示，郭台銘18日上午再度PO文，文中提及「向蔡總統報告」，以及過去半個多月來的心路歷程，送件以後石沉大海，也沒拿到政府授權，且才剛接到陳部長的支持電話，過不久又看到新聞爆料的內幕，讓郭台銘搞不懂「到底現在政府是幫？還是不幫」，「這是郭台銘的第二張牌。」

黃暐瀚說，郭台銘18日上午的貼文發出，行政院閃電宣布，台積電、永齡基金會同時獲得授權，各買500萬劑BNT疫苗，發言人羅秉成也說，台積電10日已有送件，願意捐贈BNT疫苗，因此一同開放授權。

黃暐瀚也說，郭台銘還有第三張牌，「但現在看起來，應該是不需要出了」，若台灣真的拿到1,000萬劑疫苗，是非常好的事情，該感謝所有出錢、出力的人。

 
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