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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／疫情熱區消失　柯文哲下階段目標：每週確診人數降一半

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布，新增167例本土個案，以新北市65例最多，其次為北市50例，並新增18例死亡。柯文哲說，目前北市主要熱區都消失了，未來會進行熱點殲滅戰打法，把潛伏的感染源一個個挑出來處理，「希望每個禮拜確診人數至少降一半」。

▲▼柯文哲、黃珊珊召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

柯文哲表示，不用太刻意去斤斤計較每日的人數，用每週的數目來看反而比較準。目前北市主要熱區都消失了，散佈在每個行政區的潛伏感染源怎麼處理？跟以前不太一樣，要把潛伏感染源挑出來，我們在試行熱點殲滅戰打法，看起來效果不錯。

柯文哲指出，普篩的快篩陽性率不到1%，但如果針對確診者找出來做快篩，會到20%，「顯然用確診者為中心追蹤的方式比較快」；柯表示，希望每週的人數可以降一半。

另外，柯文哲也說，現在確診人數變少、居家隔離人數下降，空出更多人力做精確的疫調，這波已經壓到夠低了（陽性率1.5%），以前是捕魚現在變釣魚，現在就是改用熱點殲滅戰，以確診者為中心的精確疫調做篩檢，是未來幾週的事情。

至於數目繼續減少要不要解除？柯文哲說，目前他沒有明確答案，「在每日確診案例降到10例以下才需要處理這問題」，還有1、2週問題努力，把這每日確診人數繼續壓下去，至少現在每天還在2、30例，趨勢有進步。

▼0616台北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday）

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