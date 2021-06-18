德CVnCoV疫苗「三期通過」防護力僅47%　劉宏恩對政府喊話了

▲德國生技公司CureVac研發COVID-19疫苗稱為CVnCoV。（示意圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）投資的德國生技大廠CureVac所製的CVnCoV疫苗，在三期檢測中保護效力僅47%，遠低於其他疫苗。對此，政大法律科際整合研究所副教授、疾管署人體研究倫理審查會委員劉宏恩向

政府喊話，未做三期的國產疫苗防護力未知，若為民眾施打，會產生「錯誤的安全感」。

劉宏恩表示，德國藥廠CureVac與全球製藥巨擘GSK、拜耳等大廠共同合作，並獲得比爾蓋茲基金會注資的新冠肺炎疫苗CVnCoV，卻在「三期」試驗中分析保護力僅47%，未達設定目標。

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劉宏恩指出，CVnCoV疫苗在一期、二期的中和抗體效價數值達標又漂亮。由此可知，「僅從二期試驗於實驗室檢測得到的中和抗體效價去『推論』這個疫苗的效果，這個『推論』仍是充滿不確定性的，我們並不清楚接受注射的民眾受到保護（避免染疫或重症）的效果將有多大。」

▲劉宏恩認為，國產疫苗未進行三期，防護效力的不確定性可能對社會防疫有害。（示意圖／記者湯興漢攝）



劉宏恩強調，他不反對台灣國產疫苗，但疫苗的防護效力不確定，恐怕會讓接種的民眾產生「錯誤的安全感」，也會讓政府在下防疫決策時，難以正確評估群體免疫目標的門檻，或者是否隔離或解封的決定。

「這是科學問題也是嚴肅的政策問題」，劉宏恩認為，國產疫苗防護效力的不確定性可能對社會防疫有害，應該重視，而不是愛台灣與否或台灣生技產業重不重要的問題而已。

最後，劉宏恩向政府喊話，若將「保護效力不確定」的國產疫苗施打，過一段時間才發現臨床效果不佳，「到時候引發的社會信任問題與政治風暴，以及對國內生技產業的破壞力，會讓現在的國產疫苗爭議只是小菜一碟而已。很多事情要看遠一點。」

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