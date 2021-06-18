防疫在家外帶便當夯！網友最愛日式便當「討論超過1萬則」

▲勝政里肌豬排200元帶回家。（圖／慕里諾餐飲集團提供）

記者黃士原／台北報導

因疫情持續，不少民眾選擇外帶餐點或外送服務，而許多餐廳紛紛祭出超值的「外帶便當」挽救業績，在網路上掀起一波外帶便當討論熱潮。Social Lab社群實驗室透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一個月內 「外帶便當」話題的網路聲量表現，結果發現日式便當穩居話題冠軍寶座，超過1萬則討論。



Social Lab社群實驗室觀察各式風味外帶便當聲量，除了大家吃得最習慣的台式便當之外，網友主要討論還是圍繞在日式、西式等等在家比較難自己煮出來的料理，當中又以「日式便當」穩居話題冠軍寶座，店家推出壽司、和牛、炸蝦等不同菜色組合的便當供民眾挑選，讓不少網友表示「百元便當竟能吃到經典的日本料理」，由於有些商家的日式便當很搶手又採每天限量供應，更讓許多撲空的民眾直呼「（便當）太搶手都買不到啦！」

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▲「外帶便當」話題的網路聲量表現，結果發現日式便當穩居話題冠軍寶座。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

第二名「西式便當」相關討論，可以發現網友大多在談論知名飯店推出的盒餐，廚師將牛排、鴨胸、德式豬腳等不同的精緻主餐從以往的盤子盛到餐盒當中，讓民眾直喊「在家還能享用牛排也太幸福」。此外，南洋風味的外帶便當也是網友們的心頭好，泰式綠咖哩、越南河粉、新加坡肉骨茶等都是網友常提及的料理名稱，就有網友說到好久沒嚐到南洋料理，並在討論區發問哪裡可以外帶道地的南洋便當。

▲對民眾來說，挑選外帶便當時，首要考量便是有無提供「外送服務」。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

而對民眾來說，挑選外帶便當時，首要考量便是有無提供「外送服務」，不少網友會在討論區互相交換情報，談論哪一家餐廳的便當有提供外送，以及店家外送門檻，像是幾公里內提供外送、滿多少錢可以外送等話題，都是網友討論焦點。

此外，餐廳為疫情期間想念名店卻不能到店內用餐的民眾打造了平價個人餐盒，讓「價錢優惠」也成了熱門話題，許多網友分享各家餐廳推出的超值外帶優惠並評比CP值，像是海底撈推出的外帶199個人鍋就受到民眾熱烈討論，紛紛表示「終於能用便宜的價格吃到海底撈」。