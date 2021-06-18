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台灣接種後死亡已升至29宗！施打AZ疫苗惹爭議　各國後遺症一次看

▲▼ 高雄市長者施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲AZ疫苗有引發血栓的疑慮，讓許多人都感到十分擔憂。（圖／記者吳世龍攝）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣最近已有29個「接種AZ疫苗後死亡」的案例，引發人們對疫苗的質疑。儘管現在尚未有證據指出，注射疫苗與接種者死亡之間存有關聯，但國際間確實有不少國家，因為AZ疫苗有血栓疑慮，而將接種計劃喊卡，或調整接種者的年齡限制。然而是否不打AZ疫苗就可以避免接種後死亡呢？

綜合外媒報導，歐洲在今年3月為500萬人接種AZ疫苗後，有30人出現血栓的情況，讓冰島、挪威等10個歐洲國家，一度宣布停打AZ疫苗。歐盟藥品管理局（EMA）隨後在4月宣布，AZ和嬌生疫苗與罕見血栓有直接關聯，因此儘管各國恢復為國民接種AZ疫苗，但仍有不少國家訂出了接種年齡限制。

▲▼受到多名民眾在施打AZ疫苗後猝死暴斃影響，新北市85歲以上長者接受AZ疫苗施打第四天，有資格接種者紛紛打退堂鼓接種疫願低落。位於新店靜思堂、馬公公園內的接種站門口羅雀場面冷清，形成醫護人員比民眾還要多的場面。（圖／記者湯興漢攝）

▲歐洲在今年3月為500萬人接種AZ疫苗後，也有30人出現血栓的情況。（圖／記者湯興漢攝）

對疫苗態度較為保守的日本，因為AZ疫苗有血栓疑慮，早在5月就已宣布，暫不施打AZ。然而數據指出，該國依舊出現了139例接種後死亡的案例，厚生勞動省在分析了這些個案後認為，他們無法判定死亡的原因是否與疫苗有直接關係，因此該國目前尚未有死亡案例被認定是疫苗所致。

作為AZ疫苗的生產國，英國境內施打的大部分疫苗都是AZ。據英國最近公佈的「黃牌報告」（Yellow Card Report）指出，截至6月9日，英國已有1560萬人接種至少1劑輝瑞疫苗、2460萬人接種AZ疫苗、56萬人接種了莫德納疫苗。

在大約4000萬名已接種的英國民眾中，有20萬名AZ疫苗接種者和7萬名輝瑞接種者出現注射部位疼痛、頭痛、疲倦、發燒、心跳加速等不良反應，而接種輝瑞疫苗後死亡的個案共有421例、AZ疫苗885例、莫德納疫苗4例。英國藥物及保健產品管理局（MHRA）也表示，目前沒有證據表明，接種AZ疫苗與死亡有關。

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲不少國家都暫停施打AZ疫苗，或是對接種者祭出年齡限制。（圖／路透）

曾淪為全球疫情重災區的美國，在疫苗問世後，為輝瑞、莫德納和嬌生3家藥廠的疫苗發出了緊急使用的授權，並在去年12月14日開始展開大規模接種計劃。美國至今已打出3.13億劑新冠疫苗，全國有44.6%人口已完整接種。該國至今仍未授權讓有血栓疑慮的AZ疫苗列入可緊急使用的疫苗列表。

然而，完全不打AZ疫苗的美國，也還是有接種疫苗後出現不良反應的狀況。在美國，不少人在接受疫苗注射後，出現耳鳴、昏厥、頭暈、換氣過度、噁心等症狀，但美國疾病管制與預防中心（CDC）在分析這些案例後發現，這些反應大部分與疫苗無關，反而是由焦慮所引起的。

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