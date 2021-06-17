大杯拿鐵只要28元！　4大超商「618購物節優惠」一次看

▲活動期間內至全家門市繳代收、寄取件，喝大杯冰拿鐵只要39元。（圖／全家提供）



記者周姈姈／綜合報導

明天就是618購物節了，你想好購物清單了嗎？以下就整理4大超商「618購物節優惠懶人包」，只要到門市內寄取件、繳代收，結帳當下就能再以優惠價購買飲品，另外，還有超商雲端商城推出大杯美式、拿鐵買10杯打5折優惠，換算下來每杯大杯拿鐵約只要28元，超級划算，民眾可要把握機會幫荷包省一波。

●全家

即日起至6/29，民眾只要去全家寄取件、繳代收，即可享Let’s Café「大杯冰經典拿鐵39元」或「經典美式35元」優惠，另還有飲料、零食、衛生紙等優惠活動。

●7-11

7-11自6/18～29止，只要民眾至門市寄取件、繳代收，結帳當下當筆即可享CITY PEARL冰黑糖珍珠撞奶、CITY CAFE濃萃冰拿鐵及CITY PRIMA冰精品拿鐵「單杯49元」優惠（精品咖啡限指定門市販售）。

▲活動期間內至7-11門市寄取件、繳代收，結帳當下即可以優惠價購買指定CITY系列飲品。（圖／7-11提供）



●OK mart

即日起至6/18，OKmall雲端商城祭出「大杯莊園級美式及拿鐵買10杯打5折」的優惠，以大杯莊園拿鐵來算，每杯約只要28元。

▲OK mart雲端商城推出限時2天咖啡優惠。（圖／OK mart提供）



另外，OK mart也與蝦皮購物合作，只要於6/18蝦皮超狂年中慶購物選擇OKmart取貨，即贈送大杯莊園級拿鐵$10折扣券（限量70000組），於6/17～7/14憑蝦皮購物寄取件收據小白單，可再享大杯莊園級美式及大杯莊園級拿鐵買1送1優惠及門市消費滿50元現折5元的滿額購物金（上述優惠每筆交易限使用1次，促銷優惠不得併用），而為因應蝦皮購物節的包裹量，OKmart也針對配送量較大的區域進行物流人力及車次上的機動性調整。

●萊爾富

6/18當天00:00至23:59前，萊爾富推出「蝦皮購物618超狂年中慶 取件加碼贈」活動，民眾只要使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇萊爾富取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），就送Hi Café大杯冰拿鐵25元抵用金，活動後續將以蝦皮購物APP站內推播發送兌換序號，發送日期為7/12，兌換期限自收到序號當日起至7/18止。

▲6/18當天只要使用蝦皮購物下單並選擇萊爾富取貨，即可獲得Hi Café大杯冰拿鐵25元抵用金。（圖／萊爾富提供）



凡符合資格民眾可透過Life-ET機台列印兌換券，或於Hi-Life VIP APP申請兌換，擇一操作兌換，逾期未兌換之購物金序號、未使用之兌換券及兌換序號，將自動失效，中獎之用戶不得要求補發或延長使用期限。另外，萊爾富也針對蝦皮新用戶，推出萊爾富VIP獨享折扣，只要在蝦皮購物消費滿151元，於結帳時輸入HILIFE618，即享151元折150元優惠，數量有限，用完為止。